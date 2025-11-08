Erdoğan: Barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferin 5'nci yıl dönümü için düzenlenen Zafer Günü Töreni'ne katılmak için Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

Yaşar Güler: Ermenistan Azerbaycan barışından memnunuz

"Zafer Günü'nüzün 5. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İlham Aliyev kardeşimin nazik daveti için şükranlarımı sunuyorum. Sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin selamlarını getirdim" ifadeleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, "Zaferiniz kutlu olsun. Cenab-ı Allah Azerbaycan'ı ve Türk dünyasını nice zaferlere kavuştursun" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıl dönümünün kutlandığını dile getiren Erdoğan, vatan muharebesinde toprağa düşen tüm şehitleri, Azerbaycan'ın rahmetle andığını belirtti.

Erdoğan, Azerbaycan edebiyatının sembol isimlerinden Mehmet Aras'ın Azerbaycan Türkü'nün vatan aşkını, "Bugün gerek her anımız vatan desin. Kılıcımız, kalkanımız, vatan desin. Ölenlerin yerine kalanımız vatan desin. Vatan desin, kalbimizin her duygusu her vurgusu vatan desin. Farkı yoktur harda olak, zamanımız, mekanımız vatan desin" sözleriyle anlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zafer nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti, başarılarının daim olmasını diledi.

Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 10 Kasım çağrısı: Atatürk'ün ruhuna Kur'an okumaya davet ediyorum

"BU BARIŞ VE GÜVEN İKLİMİ DAHA DA GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası içinde büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan Ordusunun Karabağ toprağında attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan, Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bugün burada Azerbaycan askeri Türkiye'den gelen asker kardeşleriyle omuz omuza yan yanalar. Askerlerimize baktıkça iki devlet tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şehitlerimizin birbirine karışan kanlarının üzerinde yükselen hürriyet sancağı, Karabağ'ın dört bir yanında şanla, şerefle, gururla dalgalanıyor."

"İlham kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan Ordusu, Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık bu yangını da söndürdü. Allah'a hamdolsun bugün Laçin'den Şuşa'ya, Zengilan'dan Hankendi'ne, Hocalı'dan Fuzuli'ye kadar Karabağ'ın her karışında huzur var, kalkınma var, barış, refah ve özgürlük var. İnşallah bu barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek."

⁠"AZERBAYCAN, BÖLGENİN İHYASI İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET SARF EDİYOR"

Bilhassa Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nı en verimli şekilde kullanmak için Azerbaycan'la beraber çok daha ileri adımlar atacaklarına inandığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan, Karabağ başta olmak üzere bölgenin yeniden imar ve ihyası, halkın güvenli geri dönüşü ve yok edilen kültürel ve dini mirasın restorasyonu için büyük bir gayret sarf ediyor" ifadelerini kullandı.