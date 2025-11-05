Yaşar Güler: Ermenistan Azerbaycan barışından memnunuz

Azerbaycan'ın '8 Kasım Zafer Günü' ve 9 Kasım Devlet Bayrak Günü' dolayısıyla Gazi Orduevi'nde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve çok sayıda davetli katıldı.

GAZİ ORDUEVİ'NDE AZERBAYCAN RESEPSİYONU

Burada Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine dair konuşan Yaşar Güler şunları ifade etti:

"Burada konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün kahraman Azerbaycan ordusunun 5 yıl önce kazandığı mümtaz zaferi bir kez daha büyük bir gururla yad ediyoruz. Öncelikle bu kutlu gün vesilesiyle Azerbaycan ordusunun tüm mensuplarını yürekten tebrik ediyor vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

"Şanlı Azerbaycan ordusunun yüreği yurt aşkıyla çarpan kahraman askerleri öz vatanı Karabağ'ı işgalden kurtarmak yıllardır süren zulme ve haksızlığa dur demek üzere harekete geçmiş ve destansı bir mücadele ortaya koymuştur. Onların gösterdiği cesaret azim ve kararlılık Türk tarihinin altın sayfalarına kazınmıştır."

"44 gün boyunca sürdürülen bu mücadele ve neticesinde elde edilen büyük zafer, askeri bir başarı olmanın yanında varlığını vatan ve bayrak uğruna adayan bir milletin kendi topraklarını özgürleştirme iradesinin de en açık göstergesi olmuştur. Ne mutlu ki bugün can Azerbaycan’ın üç renkli şanlı bayrağı Karabağ’da vuslata ermenin coşkusuyla dalgalanmakta Türk’ün zaferini selamlamaktadır."

Paşinyan: Türkiye sınırını açmaya çalışıyoruz

"AZERBAYCAN İLE HER ALANDA İŞ BİRLİĞİMİZ BULUNMAKTADIR"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki olumlu ilişkilere de değinen Milli Savunma Bakanı "Nitekim, aziz milletimiz Vatan Muharebesi’nin her anında en kalbi hisleri, duaları ve destekleriyle Azerbaycanlı gardaşlarımızın yanında olmuştur. O günlerde her daim dile getirdiğimiz bir hakikati 'İki devlet, tek millet' anlayışını da bir kez daha bütün açıklığıyla yaşamış olduk. Çünkü Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatan toprağına kök salmış ulu bir çınarın iki kolu olarak söz konusu bayrağımız ve kutsal değerlerimiz olduğunda her türlü fedakarlığı göze alırız. Yeter ki vatanımız güvenli ve gülistan olsun, yeter ki ay yıldızlı ve üç renkli bayraklarımız semalarımızda özgürce dalgalansın. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik köklü ve ortak bir geçmişin mirasıyla bugünümüzü anlamlı kılmakta aynı zamanda geleceğe dair birlikteliğimizi de teyit etmektedir."

"Bu bağ kökü mazide olan ve özellikle de yakın tarihimizde Kafkas İslam Ordusu’ndan Vatan Muharebesi’ne kadar verilen mücadelelerden süzülüp gelen gönülden gönüle kurulmuş bir kardeşliktir. Çok şükür bugün iki ülke arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderlikleri sayesinde tarihimizin en güçlü dönemlerinden birini yaşamakta ortaklığımız her alanda üst düzeyde gelişmektedir. Nitekim başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda örnek teşkil eden bir iş birliğimiz bulunmaktadır."

"Ortak tatbikatlarımız karşılıklı eğitim faaliyetlerimiz savunma sanayi iş birliğimiz ve teknoloji paylaşımımız bu sarsılmaz güvenin en açık göstergesidir. Esasen Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri artık yalnızca dost değil; kader birliği yapmış iki ordudur. Çok iyi biliyoruz ki; Türkiye’nin gücü Azerbaycan’ın gücü Azerbaycan’ın gücü de Türkiye’nin gücüdür" ifadelerini kullandı."

"BARIŞIN SÜREKLİLİĞİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ"

Bakan Güler, bugün dünyanın birçok bölgesinde risk ve belirsizlikler ortaya çıktığını belirterek, sözlerini şöyle noktaladı: