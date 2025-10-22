Paşinyan: Türkiye sınırını açmaya çalışıyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcitan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Tiflis İprekyolu Forumu 2025'in açılışında Türkiye ile ilişkiler hakkında konuştu.

Türkiye ile sınırları açmak için çalıştıklarını bildiren Paşinyan, "Türkiye ile ülkemiz arasında sınırlarımızın açılmasını sağlayacak olumlu bir diyaloğun olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN'DAN TÜRKİYE SINIRINI AÇMAYA YEŞİL IŞIK

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, ​Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile farklı ülkelerden 2 bin kadar yetkilinin katıldığı programda konuşan Paşinyan, foruma katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Paşinyan, ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından Azerbaycan ile barış anlaşmasını parafladıklarını anımsatarak, bölgesel barışın sağlanması yönünde önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan'a ait yüklerin Azerbaycan topraklarından geçmesine yönelik kısıtlamaların kaldırılması konusunda karar verdiğini dile getiren Paşinyan, Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev - ABD Başkanı Donald Trump - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Paşinyan tarihi fotoğrafları başköşeye astı

"HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlandığını vurgulayan Paşinyan, Zengezur Koridoru'nun açılması için ilgili taraflarla çalışacaklarını anlattı. Paşinyan, şöyle konuştu:

"Washington Deklarasyonu'nun dördüncü paragrafında, Ermenistan Cumhuriyeti'nin, Trump Güzergahı'nı barış ve refah için gerçeğe dönüştürmek ve Ermenistan topraklarındaki bağlantıların artırılmasını sağlamak amacıyla ABD hükümeti ve ortak olarak belirlenen üçüncü taraflarla birlikte çalışacağını belirtmek istiyorum. Bu yolda her türlü çabayı göstereceğimizi ve bu hedefe en hızlı şekilde ulaşacağımızı beyan ediyoruz."

"ABARTMADAN SÖYLÜYORUM Kİ..."

Türkiye ile sınırları açmak için çalıştıklarını bildiren Paşinyan, "Türkiye ile ülkemiz arasında sınırlarımızın açılmasını sağlayacak olumlu bir diyaloğun olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum. Burada, sadece siyasi olarak değil, teknik olarak da bugünden itibaren yüklerin geçişine hazır olduğumuzu teyit etmek isterim. Abartmadan söylüyorum ki, bugünden itibaren Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını kullanarak kargo taşımacılığı yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında yük taşımacılığı için siyasi olarak hazır olduklarına dikkati çeken Paşiyan şunları kaydetti: