Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 10 Kasım çağrısı: Atatürk'ün ruhuna Kur'an okumaya davet ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Balıkesir 4. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kocaeli Valiliği'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlid okutulması yönündeki kararına gelen tepkilere değinen Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken bir çağrı yaptı.

İYİ Parti Lideri, "Bu millet Mustafa Kemal’e dua okurken, Hacı Bayram Camii’nde olacağım ben ikindi namazı öncesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Atatürk’ün ruhuna Kur’an-ı Kerim okumaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

"SIKINTILARIN KAYNAĞI CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Balıkesir’de "Hep beraber sonuna kadar" sloganıyla gerçekleştirilen partisinin Balıkesir 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın divan başkanlığını yaptığı kongrede konuşan Genel Başkan Dervişoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıların temel kaynağının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu belirterek, "Türkiye’de değiştirilmesi gereken elbette ki iktidardır. Ama kim iktidara talipse, bu millete söz vermelidir ki önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değiştirmeyi taahhüt etsin. Ben, İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak söz veriyorum: Allah bana bu ülkeyi yönetmeyi nasip ederse, ilk olarak bu ceberut sistemi değiştireceğim ve parlamenter sistemin inşası için atılması gereken bütün adımları da atacağım" dedi.

Müftülüğün 10 Kasım kararı 'profesörü' rahatsız etti!

İYİ Parti Balıkesir 4. Olağan İl Kongresi (8.11.2025)

"BİZ SLOGAN ATATÜRKÇÜSÜ DEĞİLİZ"

Kocaeli Valiliği'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım'da camilerde mevlid okutulması kararına gelen tepkilere de değinene Dervişoğlu, "Biz slogan Atatürkçüsü değiliz" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mescitlerde Mustafa Kemal’e rahmet okutulmasını istemeyen bir güruh var bu Türkiye’de. Kocaeli’de bir vali ortaya çıkıyor, diyor ki: ‘10 Kasım, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yıl dönümü. Kocaeli’nin camilerinde Mustafa Kemal’in ruhuna Mevlid-i Şerif okutulacak ve Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunulacaktır.’ Hemen bir kesim ayaklanıyor. ‘Camiler bizimdir, bizim camilerimizde ona Fatiha okutamazsınız’ diyorlar."

"Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet'i kuran adamın ölüm yıl dönümünde, Cumhuriyetin camilerinde Mustafa Kemal Atatürk’e Fatiha okunmasını yasaklamaya kalkışan bir hainler topluluğu var bu Türkiye’de. Ne Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümlerinde ne Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıl dönümlerinde camilerde ondan bahsediliyor."

"Mustafa Kemal’den camilerde bahsettirmiyorlar da Mustafa Kemal sahipsiz mi kalıyor zannediyorlar? Mustafa Kemal’in bu melunların takdirine, taltifine, teveccühüne ihtiyacı mı var zannediyorlar? Biz slogan Atatürkçüsü değiliz. Biz cumhuriyetçiyiz, Türkçüyüz ve gerçekten Atatürkçüyüz."

Selahattin Demirtaş 'lütfen' dedi Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrıda bulundu

"ERDOĞAN'I ATATÜRK İÇİN KUR'AN OKUMAYA DAVET EDİYORUM"

Konu üzerinden Erdoğan'a da seslenen İYİ Parti Lideri, 10 Kasım'da Erdoğan'ın Atatürk'ün ruhu için Kur'an okuma tavsiyesinde bulundu.

"Mustafa Kemal’in koltuğunda oturan ben değilim; ben Mustafa Kemal’in koltuğunda oturmaya talip olan kişiyim. Mustafa Kemal’in koltuğunda şu anda oturan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hakaret onun koltuğuna yapılmaktadır" diyen Dervişoğlu, şu sözleri sarf etti:

"Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edilirken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı’na da büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın kıraate ne kadar hâkim olduğunu ve Kur’an-ı Kerim’i usulü erkânıyla nasıl güzel okuduğunu iyi biliyorum."

"Bu millet Mustafa Kemal’e dua okurken, Hacı Bayram Camii’nde olacağım ben ikindi namazı öncesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Atatürk’ün ruhuna Kur’an-ı Kerim okumaya davet ediyorum. Bunu yaparak, sanki etrafından kaynaklanıyor gibi görünen bu provokatif yaklaşımın önünü keseceği kanaatini taşıyorum. Bu millete hiç kimse ruhunu kaybettiremez."

Kurtulmuş'tan komisyonun İmralı görüşmesine yeşil ışık: Yasal sistemin doğal bir parçasıdır

"ÖCALAN'I DEVLET İLE EŞİTLEME BATAKLIĞINA BATIYORLAR"

'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç üzerinden devletin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı muhattap aldığını vurgulayan Dervişoğlu, "Dün Abdullah Öcalan’a "cani" diyordum; bugün "kurucu önder" demediğim için tehdit ediliyorum" dedi. Komisyonun Öcalan ile görüşme olasılığına da değinen Dervişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: