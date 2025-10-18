Erdoğan Atatürk için 'Firavun' diyen ismi andı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik 'firavun' imasında bulunan Nuri Pakdil'i ölüm yıldönümünde andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, Pakdil'i 'gönül insanı' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının 6’ncı yılında rahmetle yâd ediyorum."

Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının 6'ncı yılında rahmetle yâd ediyorum.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN DA ANMA MESAJI

Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Cummhuriyet dönemi için "1923 tamamıyla bir yabancılaştırma, değerlerimizden kopma dönemidir" ifadelerini kullanan Pakdil için bir mesaj paylaştı.

Kurtulmuş, 'X' hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"'Yürü kardeşim! Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin!' İslam ve kardeşlik bilincini merkezine alarak, bu toprakların sesini direnişin diliyle buluşturan Nuri Pakdil’i vefatının 6’ncı yılında rahmetle ve şükranla anıyorum."

❝Yürü kardeşim!

Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin!❞



❝Yürü kardeşim!

Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin!❞



İslam ve kardeşlik bilincini merkezine alarak, bu toprakların sesini direnişin diliyle buluşturan Nuri Pakdil'i vefatının 6'ncı yılında rahmetle ve şükranla anıyorum.

Nuri Pakdil

PAKDİL'İN ATATÜRK'E YÖNELİK İFADELERİ

18 Ekim 2019'de hayatını kaybeden yazar Nuri Pakdil, katıldığı bir televizyon programında "Atatürk’e karşı mısınız?" sorusuna "Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir" yanıtı vermişti.

1923'ten Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1950 arasındaki dönemde 'Allah' demenin yasak olduğunu öne süren Pakdil, aynı programda kendisine sorulan "1923'ü tam olarak nasıl görüyorsunuz" sorusuna ise şöyle yanıt vermişti: