Erdoğan Atatürk için 'Firavun' diyen ismi andı

Erdoğan Atatürk için 'Firavun' diyen ismi andı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk hakkında 'firavun' imasında bulunan yazar Nuri Pakdil'i ölüm yıldönümünde andı. Pakdil için Erdoğan'ın yanı sıra Numan Kurtulmuş tarafından da bir mesaj paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik 'firavun' imasında bulunan Nuri Pakdil'i ölüm yıldönümünde andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, Pakdil'i 'gönül insanı' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

  • "Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının 6’ncı yılında rahmetle yâd ediyorum."

NUMAN KURTULMUŞ'TAN DA ANMA MESAJI

Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Cummhuriyet dönemi için "1923 tamamıyla bir yabancılaştırma, değerlerimizden kopma dönemidir" ifadelerini kullanan Pakdil için bir mesaj paylaştı.

Kurtulmuş, 'X' hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

  • "'Yürü kardeşim! Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin!' İslam ve kardeşlik bilincini merkezine alarak, bu toprakların sesini direnişin diliyle buluşturan Nuri Pakdil’i vefatının 6’ncı yılında rahmetle ve şükranla anıyorum."

Erdoğan sonrası için tüm isimlerin üstü tek tek çizildi! Geriye bir tek o kaldıErdoğan sonrası için tüm isimlerin üstü tek tek çizildi! Geriye bir tek o kaldı

nuri-pakdil.jpg
Nuri Pakdil

PAKDİL'İN ATATÜRK'E YÖNELİK İFADELERİ

18 Ekim 2019'de hayatını kaybeden yazar Nuri Pakdil, katıldığı bir televizyon programında "Atatürk’e karşı mısınız?" sorusuna "Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir" yanıtı vermişti.

1923'ten Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1950 arasındaki dönemde 'Allah' demenin yasak olduğunu öne süren Pakdil, aynı programda kendisine sorulan "1923'ü tam olarak nasıl görüyorsunuz" sorusuna ise şöyle yanıt vermişti:

  • "1923 tamamıyla bir yabancılaştırma, değerlerimizden kopma dönemidir. 1923'ten 1950'ye kadarki dönem çok haşin bir şekilde yaşandı. "Allah" demenin bile yasak olduğu bir dönemdi. Çocukluğumda mahalle mektebinde hoca bize Kuran-ı Kerim öğretirken, baskına karşı biri kapıda nöbet tutardı. Korku içinde gidip gelirdik."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Siyaset
Bakan CHP'li belediyeyi 'engel olmakla' suçladı: CHP'li Yavuzyılmaz 'AKP kurnazlığı' diyerek tek tek anlattı
Bakan CHP'li belediyeyi 'engel olmakla' suçladı: CHP'li Yavuzyılmaz 'AKP kurnazlığı' diyerek tek tek anlattı
Seçimlere saatler kala adaylıktan çekildi! Desteğini açıkladı
Seçimlere saatler kala adaylıktan çekildi! Desteğini açıkladı