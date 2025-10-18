Erdoğan sonrası için tüm isimlerin üstü tek tek çizildi! Geriye bir tek o kaldı

Halktv.com.tr/Özel Haber

Son iki ayda iktidara yakın sermaye ve medya organlarına yönelik ardı ardına operasyonlar gelirken, kulislerde yalnızca göz önündeki adımlar değil, sessiz sedasız yapılan satışlar da konuşuluyor. Öte yandan kulislerde süreçte en çok güçlenen ismin ise Bilal Erdoğan olduğu belirtiliyor.

Eylül ve ekim aylarında Türkiye sermaye dünyası peş peşe operasyonlara sahne oldu. 11 Eylül’de Can Holding soruşturmasıyla başlayan süreç, 28 Eylül’de Park Holding ve Turgay Ciner’e uzandı; 6 Ekim’de İstanbul Altın Rafinerisi’nde (İAR) 23 şüpheli gözaltına alındı. Son olarak 13 Ekim’de eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener’in de aralarında bulunduğu isimler zimmet ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Tüm bu gelişmeler, iktidarın kendi sermaye çevresine yöneldiği sert operasyon dalgası olarak değerlendiriliyor.

Merkez Bankası 'kart ihalesi' soruşturması: HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın oğlu da tutuklandı

SESSİZ SATIŞLAR

Kulislerde yalnızca operasyonlar değil, kamuoyuna yansımayan satışlar da gündemde. Edinilen bilgilere göre iktidara yakın sermaye gruplarındaki bazı şirketler, varlıklarını sessiz sedasız elden çıkarıyor. İBB operasyonlarında adı geçen bazı şirketlerde de benzer devirlerin yaşandığı, el değişimlerinin bir kısmının yine iktidara yakın gruplara gittiği, bazılarının ise piyasada adı pek duyulmamış kişilere devredildiği konuşuluyor.

Kulislerde, bu satışların altında işu iki iddia konuşuluyor: Olası olumsuzluklara karşı “zırh” oluşturma çabası ve iktidarla görüşerek işaret edilen adreslere değerinin altında satış yapma.

ERDOĞAN SONRASI DÖNEM KONUŞULUYOR

Kulislerde dikkat çeken bir diğer unsur ise “Erdoğan sonrası” tartışmalarında öne çıkan isimlerin aldığı yara. Berat Albayrak’tan Hakan Fidan’a kadar birçok ismin operasyonların gölgesinde kaldığı yorumları yapılırken, bu süreçten yara almayan tek kişinin Bilal Erdoğan olduğu konuşuluyor. Hatta tam tersine Bilal Erdoğan’ın gücünün arttığı ve önünün açıldığına dair değerlendirmeler yapılıyor.

Fidan’ın Gazze sürecinde fazla görünür olmaması, ABD ziyareti sonrası yaşanan tartışmalar; Şener’in Berat Albayrak’ın ekibinden olması gibi faktörlerin Bilal Erdoğan’a yaradığı belirtiliyor.

Özellikle İlim Yayma gibi vakıflardaki görünürlüğü ve iktidar medyasındaki yansımalar, bu yorumları güçlendiren işaretler olarak öne çıkıyor. Son dönemde yapılan atamalarda TÜGVA ağırlığının olması da Bilal Erdoğan için güç işareti olarak yorumlanıyor.