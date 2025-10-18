Merkez Bankası 'kart ihalesi' soruşturması: HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın oğlu da tutuklandı

Merkez Bankası 'kart ihalesi' soruşturması: HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın oğlu da tutuklandı
Yayınlanma:
İstanbul’da BKM’deki ihalelerde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 7 kişi tutuklandı. İktidara yakınlığıyla bilinen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın oğlu Osman Arslan'un da tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

İstanbul’da yürütülen Bankalararası Kart Merkezi (BKM) soruşturmasına ilişkin gelişmeler devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) suç duyurusunun ardından, BKM’de 2023 yılında gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın oğlu Osman Arslan’ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Büyük Merkez Bankası vurgununa CHP'den ilk tepki! "Münferit değil rejimin aynası"Büyük Merkez Bankası vurgununa CHP'den ilk tepki! "Münferit değil rejimin aynası"

Son Dakika | Merkez Bankası'ndaki büyük vurgunu başsavcılık da doğruladı!Son Dakika | Merkez Bankası'ndaki büyük vurgunu başsavcılık da doğruladı!

İHALEDE USULSÜZLÜK İDDİASI

TCMB, 6 Aralık 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’na verdiği dilekçede, BKM bünyesindeki “Çipli Plastik Kart Alımı” ile “Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme” projelerinde ihale düzenlemeden hizmet alındığını ve bazı hizmetlerin Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ile Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi’nden doğrudan alındığını bildirdi. Ayrıca, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma karşılığı yemek kartı üzerinden ödeme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

mahmur-arslan.jpg

HAK-İŞ GENEL BAŞKANININ OĞLU DA TUTUKLANANLAR ARASINDA

Savcılık, olayda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve diğer 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. 10 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerden Baran Aytaş, Emrah Şener, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan ve Muhammed Güven, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İşçi Haber'de yer alan habere göre tutuklananlar arasında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın oğlu Osman Arslan da bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

