Dervişoğlu'ndan CHP'ye 'komisyondan çekilme' çağrısı

Partisinin Manisa 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyonun olası İmralı görüşmesine yeşil ışık yakmasına tepki gösterdi.

Milletvekiline kalp krizi geçirten Öcalan şakası! "İmralı'ya gideceksin hayırlı olsun"

"Meclis başkanı sıfatlı komisyon başkanı, Abdullah Öcalan’lı komisyonculuğu ileri boyuta getirdi" diyen Dervişoğlu, "‘Bu Abdullah Öcalan sevdası benim nereden geliyor’ diye sordu Erhan Usta. ‘Haydi, senin Abdullah Öcalan sevdayı anlıyorum da Abdullah Öcalan’ın sana olan muhabbeti nereden geliyor?’ Onu anlayamıyorum. Adam sadece cani başını meşrulaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda PKK denen o katil sürüsünü terör örgütü olmaktan çıkarmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'tan komisyonun İmralı görüşmesine yeşil ışık: Yasal sistemin doğal bir parçasıdır

"CHP KOMİSYONDAN ÇEKİLMELİ"

Kurtulmuş'un "Milli Güvenlik Kurulu, PKK’nın artık bir silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa, bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur" sözlerini hatırlatan Dervişoğlu CHP'ye de çağrı yaptı.

Türk milletinin birliğinden kendini mesul sayan bütün siyasi partiler o komisyondan çekilmelidir" diyen İYİ Parti Genel Başkanı konuya dair şu sözleri sarf etti: