Dervişoğlu'ndan CHP'ye 'komisyondan çekilme' çağrısı

Yayınlanma:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Manisa'da yaptığı konuşmada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşmeye onay vermesinin ardından CHP'ye çağrı yaptı.

Partisinin Manisa 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyonun olası İmralı görüşmesine yeşil ışık yakmasına tepki gösterdi.

"Meclis başkanı sıfatlı komisyon başkanı, Abdullah Öcalan’lı komisyonculuğu ileri boyuta getirdi" diyen Dervişoğlu, "‘Bu Abdullah Öcalan sevdası benim nereden geliyor’ diye sordu Erhan Usta. ‘Haydi, senin Abdullah Öcalan sevdayı anlıyorum da Abdullah Öcalan’ın sana olan muhabbeti nereden geliyor?’ Onu anlayamıyorum. Adam sadece cani başını meşrulaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda PKK denen o katil sürüsünü terör örgütü olmaktan çıkarmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"CHP KOMİSYONDAN ÇEKİLMELİ"

Kurtulmuş'un "Milli Güvenlik Kurulu, PKK’nın artık bir silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa, bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur" sözlerini hatırlatan Dervişoğlu CHP'ye de çağrı yaptı.

Türk milletinin birliğinden kendini mesul sayan bütün siyasi partiler o komisyondan çekilmelidir" diyen İYİ Parti Genel Başkanı konuya dair şu sözleri sarf etti:

  • "Şimdi buradan sesleniyorum: Bu zamana kadar komisyona niye girmediğimizi anlayamayanlara, buradan Manisa’dan hitap ediyorum: Cumhuriyet Halk Partisi, ‘PKK’nın terör örgütü olmadığını Milli Güvenlik Kurulu açıklasın’ diyen Meclis Başkanı'nın başkanlık ettiği komisyondan derhal çekilmelidir. İsminin önünde milliyetçilik diye yer alan, mukaddesata önem veren, Türk milletinin birliğinden kendini mesul sayan bütün siyasi partiler o komisyondan çekilmelidir. Aksi takdirde o komisyon, Türk siyasi tarihine ve parlamento tarihine ‘komisyon’ olarak değil, ‘komisyonculuk çetesi’ olarak geçecektir."

Kaynak:ANKA

Siyaset
