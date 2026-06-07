Dervişoğlu Erdoğan'ın asıl planını açıkladı! Kılıçdaroğlu'na 'saygı hak etmezsiniz' çıkışı

Türkiye siyasetinde tansiyonu en çok yükselten butlan hamlesinin yankıları devam ediyor. Muhalefet topyekun bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp, butlan kararının ardından AKP'nin olduğunu ifade ediyor. AKP lideri Erdoğan ise bu olayların hiçbir tarafında olmadığını ifade edip yaşananları 'güvenli mesafeden takip ettiklerini' savunuyor.

"TÜM BUNLAR ÖMÜR BOYU BAŞKANLIK YOLUNAN DÖŞENEN TAŞLAR"

Son olaylara sert tepki gösteren isimlerin başında İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu yer alıyor. Gazeteci Saygı Öztürk'e konuşan Dervişoğülu, 'hukuksuzluk' olarak tarif ettiği son olayların en çok Erdoğan'ı tehdit ettiğini söyledi. Ancak Dervişoğlu, halen devam eden İmralı Süreci ve CHP'ye yapılan butlan hamlesinin; Erdoğan'a ömür boyu başkanlık planının parçası olduğunu söyledi:

"İktidar bu işin içinde olmasa bu hukuksuzluğa karşı dururdu. Karşı durmak bir yana, “Yargı bağımsız” sözünü ekran koruyucu yapıyor ve neredeyse alkışlayacak. Oysa geçmişte haksızlıklara, hukuksuzluklara maruz kalmış bir siyasi gelenekten geliyorlar. Hakka ve hukuka sahip çıkma sözüyle geldiler. Bugün kendi iddialarını çiğniyorlar. Bakın; Türkiye son 1.5 yıldır terörsüz Türkiye diye pazarladıkları sürecin saçmalıklarına şahit oluyor. 50 bin vatandaşımızın katili cani Öcalan’ı Kürtlere vasi ya da kayyum tayin etmeye kalkan tuhaf bir süreçten geçiyoruz. En başında söyledim, bu süreç, ömür boyu başkanlığı tahkim etmeyi hedefleyen bir siyasi tezgahtır."

ÖZEL'İN TUTUKLANMASI İHTİMALİ: SABRIN SONUNA GELİNİR

Butlan hamlesinin hemen ardından CHP'li belediye başkanları hakkında yürütülen davalar nedeni ile Özel hakkında hazırlanan fezlekeler Ankara'ya gönderilmişti. Dervişoğlu bu konu hakkında da konuştu.

Dervişoğlu, Özel'in dokunulmazlığının kaldırılıp tutuklanacağı hakkındaki söylentileri şu şekilde yorumladı:



"Cumhur koalisyonu, yönetemediği ülkemizde öyle adımlar attı ve atıyor ki artık neye şaşıracağımızı şaşırdık. Bu duyguya rağmen, umar ve dilerim ki böyle bir adım atılmaz. Çünkü bu her şeyden önce toplumsal barışı bozar. Milleti kamplara ayırmaktan kazanç uman Cumhur koalisyonunun anlaması gereken şu; Türk Milleti çok sabır gösterdi. Ve artık sabrının sonuna geldi. Toplumsal barışı, huzuru tehdit edecek böyle bir hamle Türkiye’ye büyük sıkıntılar yaşatır. Milletimizin selameti, her faninin şahsi menfaatinin üzerindedir."



KILIÇDAROĞLU İÇİN: SAYGIYI HAK ETMİYORLAR

Butlan kararının ardından Özel ile bir araya gelen Dervişoğlu, Kurban Bayramı bayramlaşmasında Kılıçdaroğlu için, "Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem" demiş ve bayramlaşmayı reddetmişti.

Dervişoğlu verdiği son röportajda kendilerinin de geçmişte benzer durum yaşadığını, siyasi partilerde son sözü söyleyen delegelerin iradesinin çiğnenmesi durumunda saygının da tebriğin de hak edilmeyeceğini söyledi.