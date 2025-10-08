Demirtaş gündemdeyken MHP'liler Öcalan kararını verdi!

2024 Ekim ayında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik 'Gelsin Meclis'te konuşsun' çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili dikkat çeken bir anket yapıldı.

Toplum Çalışma Enstitüsü'nün yaptığı ankete göre, MHP'li seçmenlerin çoğunluğu Öcalan yerine DEM Parti adına tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahahttin Demirtaş'ı tercih ediyor.

DEM'den iktidarın Demirtaş planına ilk tepki: Süreç ciddi olarak yaralanmıştır

SEÇMEN ÖCALAN YERİNE DEMİRTAŞ'I TERCİH ETTİ

Toplum Çalışma Enstitüsü (TÇE), 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreçle başlayan tartışmalarla ilgili 2025 yılında yaptığı çalışmayı paylaştı.

Söz konusu ankette seçmene "Meclis kürsüsünde DEM Parti'yi temsilen Öcalan mı yoksa Demirtaş'ın mı konuşmasını tercih edersiniz" şeklinde bir soru soruldu.

Soruya AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti seçmenlerinin çoğunluğu 'Demirtaş' yanıtını verdiği görüldü.

Bahçeli'nin 'Gelsin Meclis'te konuşsun' çağrısı yaptığı Öcalan'ı hem DEM Parti seçmeninin hem de MHP seçmeninin tercih etmemesi dikkat çekti.

Erdoğan CHP'siz o kare için 'Türkiye gerçeği' demişti: Bu anket de vatandaşın gerçeği

ÇOĞUNLUK PKK'LILARA AF ÇIKARILMASINA KARŞI

Yapılan çalışmada silah bırakan PKK'lı teröristler hakkında af çıkarılması gündemiyle ilgili de seçmenlere soru yöneltildi.

Bahsi geçen "Silah bırakması durumunda sizce PKK’lı militanlara af çıkarılmalı mı" sorusuna toplumun yüzde 82'si "Hayır" yanıtını verdi.

AKP'lilerin yüzde 85,3'ü, CHP’lilerin 87,9'u, MHP’lilerin yüzde 92,4'ü, DEM Partililerin yüzde 14,9'u, Zafer Partililerin ise tamamı "Hayır" karşılığını verdi.

Meclis'teki 'Apo' sloganlarına Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden tepki

SEÇMENİN YÜZDE 87'Sİ ÖCALAN'IN SERBEST KALMASINI İSTEMİYOR

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, katılımcılara "Öcalan serbest bırakılmalı görüşüne katılıyor musunuz" sorusunu da yöneltti.

Seçmenlerin yüzde 87,8'inin bu soruya "Hayır katılmıyorum" şeklinde yanıt verdiği görüldü.