DEM'den iktidarın Demirtaş planına ilk tepki: Süreç ciddi olarak yaralanmıştır
Avrupa İnsan Hakları Mahkmesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye edilmesi yönünde karar vermişti. AKP iktidarı karara itirazın son gününde itiraz etti.
Adalet Bakanlığı yetkilileri AİHM 2. Dairesi'nin verdiği kararın Büyük Daire tarafından yeniden ele alınarak incelenmesine talep etti.
Son Dakika | Türkiye'den AİHM'e yeni Demirtaş başvurusu: Karar Büyük Daire'de ele alınsın
"SÜREÇ CİDDİ OLARAK YARALANMIŞTIR"
İtiraz için tanınan sürenin sona ermesine bir gün kala iktidar kanadının yaptığı itiraza DEM Parti tarafından ilk tepki geldi.
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidara tepki gösterdi.
Söz konusu hamlenin kötü niyetli olduğunu vurgulayan Çandar, "Süreç ciddi olarak yaralanmıştır" dedi.
3 maddede ile itiraza ilişkin bir değerlendirme yapan Çandar, paylaşımında şunlara yer verdi:
"Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararının süresinin dolmasına bir gün kala itiraz ile:
- Kötü niyet ortaya konmuş;
- Kürt vatandaşların ve Türk kamuoyunun duyguları umursanmamış
- En önemlisi, iç barış konusunda büyük umutlara yol açmış "Süreç" ciddi olarak yaralanmıştır."