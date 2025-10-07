DEM'den iktidarın Demirtaş planına ilk tepki: Süreç ciddi olarak yaralanmıştır

Adalet Bakanlığı yetkilerinin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik AİHM'e yaptığı itiraza, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar'dan tepki geldi. Çandar, bunun kötü niyet olduğunu belirterek "Süreç ciddi olarak yaralanmıştır" dedi.