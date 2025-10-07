Son Dakika | Türkiye'den AİHM'e yeni Demirtaş başvurusu: Karar Büyük Daire'de ele alınsın

AİHM’in Demirtaş hakkında verdiği ikinci tahliye kararına Türkiye’nin itiraz süresi 8 Ekim’de (yarın) sona erecek. İtiraz süresinin dolmasına günler kala Adalet Bakanlığı yetkililerinin Strasburg’da olduğu belirtildi.

BAKANLIK YETKİLİLERİ'NDEN YENİ BAŞVURU

Edinilen bilgiye göre, Türkiye tarafından AİHM 2. Dairesi'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın AİHM Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunuldu.

SON GÜN 8 EKİM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ikinci kez ihlal ve tahliye kararı vermişti. AİHM'in bu kararına Türkiye’nin yapabileceği itiraz ise 8 Ekim'de sona erecek.

KARAR TANIMAMA POLİTİKASI

AKP iktidarının, Demirtaş hakkındaki karara itiraz etmemesi durumunda, Demirtaş’ın serbest kalmasının önünün açılacağı en çok konuşulan konular arasına girdi. Ancak AKP iktidarının hem Anayasa Mahkemesi (AYM) hem de AİHM'in çok sayıdaki kararını tanımadığı biliniyor.

DEM PARTİ DİLLENDİRMEYE BAŞLADI

DEM Parti yönetimi, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrılarını özellikle son zamanlarda sık sık dillendirmeye başladı. Demirtaş’ın avukatları, 24 Eylül’de istinafa başvurarak, daha önceki AİHM kararlarına atıfla tahliye talebinde bulunmuştu.

MHP BİLE 'UYULSUN' DEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en yakın isimlerden biri olan Feti Yıldız, sosyal medya hesabından, "Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

DEMİRTAŞ'IN YARGILANMA SÜRECİ VE HAKKINDAKİ HÜKÜMLER

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Başsavcılığının talebi üzerine Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce 4 Kasım 2016’da, silahlı terör örgütüne üye olma ve halkı suç işlemeye alenen tahrik etme suçlarından tutuklandı.

Ardından hakkında açılan çeşitli davalarda, çeşitli illerde yargılanan Demirtaş hakkında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin terör örgütü propagandası yapma suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin hüküm kesinleşti.

Kobani davası olarak bilinen ve 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin 108 sanıklı davanın da sanıkları arasında bulunan Selahattin Demirtaş, 22. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Mayıs 2024’te 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu davada mahkeme gerekçeli kararını 25 Haziran 2025’te açıkladı. Dosya, 24 Eylül 2025 itibarıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne gönderildi. 2014’teki Kobane eylemlerine ilişkin açılan bu davada 42 yıl ceza alan Demirtaş, 9 yıldır cezaevinde tutuluyor.

AİHM 3 KARAR VERDİ

AİHM bugüne dek Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş’ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna yönelik, 20 Kasım 2018, 22 Aralık 2020 ve 8 Temmuz 2025'te üç karar verdi.

Son verilen kararda mahkeme, Demirtaş hakkında 2019'da verilen tutuklama kararının "hukuki gerekçelere dayanmadığını" ve "esasen siyasi bir amaç güttüğünü" belirtti.

Demirtaş hakkında AİHM tarafından verilen 8 Temmuz 2025 tarihli son ihlal kararına Türkiye'nin itiraz süresi yarın doluyordu.

