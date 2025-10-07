Bu iddia doğruysa Demirtaş'ın tahliyesine engel olunacak! "Bakanlık Strasburg’da"

Bu iddia doğruysa Demirtaş'ın tahliyesine engel olunacak! "Bakanlık Strasburg’da"
Yayınlanma:
AİHM’in Demirtaş hakkında verdiği ikinci tahliye kararına Türkiye’nin itiraz süresi 8 Ekim’de doluyor. İtiraz için Adalet Bakanlığı yetkililerinin Strasburg’da olduğu iddia edildi. MHP AİHM kararlarına uyulması için çağrı yapmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına Türkiye’nin yapabileceği itiraz için son gün 8 Ekim.

AKP iktidarı karara itiraz etmezse, Demirtaş’ın serbest kalmasının önü açılacak.

İTİRAZ İÇİN GİTTİLER İDDİASI

Adalet Bakanlığı yetkililerinin AİHM kararına itiraz başvurusunda bulunmak için Strasburg’da olduğu iddia edildi.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nin haberine göre; AKP iktidarı kamuoyuna “Demirtaş’ın tahliyesine dönük uygun ortam ve koşullar oluşmadı” mesajı vermeye hazırlanıyor.

Tülay Hatimoğulları'ndan Selahattin Demirtaş çağrısı: Saatler içerisinde bırakılmasını talep ediyoruzTülay Hatimoğulları'ndan Selahattin Demirtaş çağrısı: Saatler içerisinde bırakılmasını talep ediyoruz

DEM Parti yönetimi, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrılarını sıklaştırdı.

Demirtaş’ın avukatları da 24 Eylül’de istinafa başvurarak, daha önceki AİHM kararlarına atıfla tahliye talebinde bulunmuştu. Başvuru Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esas numarasıyla kayda alınmıştı.

MHP AİHM KARARLARINA UYULSUN DEMİŞTİ

AİHM kararının yankıları siyaset kulislerinde de sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en yakın birkaç isimden biri olan Feti Yıldız, şu açıklaması ile gündemi sarsmıştı:

"Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Siyaset
HKP Genel Başkanı Efe'nin ev hapsi kaldırıldı
HKP Genel Başkanı Efe'nin ev hapsi kaldırıldı
EMEP Genel Başkanı Aslan: Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi önemli bir eşik
EMEP Genel Başkanı Aslan: Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi önemli bir eşik
CHP'li Adem: Gübretaş kamu zararına neden oldu
CHP'li Adem: Gübretaş kamu zararına neden oldu