Bu iddia doğruysa Demirtaş'ın tahliyesine engel olunacak! "Bakanlık Strasburg’da"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına Türkiye’nin yapabileceği itiraz için son gün 8 Ekim.

AKP iktidarı karara itiraz etmezse, Demirtaş’ın serbest kalmasının önü açılacak.

İTİRAZ İÇİN GİTTİLER İDDİASI

Adalet Bakanlığı yetkililerinin AİHM kararına itiraz başvurusunda bulunmak için Strasburg’da olduğu iddia edildi.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nin haberine göre; AKP iktidarı kamuoyuna “Demirtaş’ın tahliyesine dönük uygun ortam ve koşullar oluşmadı” mesajı vermeye hazırlanıyor.

Tülay Hatimoğulları'ndan Selahattin Demirtaş çağrısı: Saatler içerisinde bırakılmasını talep ediyoruz

DEM Parti yönetimi, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrılarını sıklaştırdı.

Demirtaş’ın avukatları da 24 Eylül’de istinafa başvurarak, daha önceki AİHM kararlarına atıfla tahliye talebinde bulunmuştu. Başvuru Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esas numarasıyla kayda alınmıştı.

MHP AİHM KARARLARINA UYULSUN DEMİŞTİ

AİHM kararının yankıları siyaset kulislerinde de sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en yakın birkaç isimden biri olan Feti Yıldız, şu açıklaması ile gündemi sarsmıştı: