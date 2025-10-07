Tülay Hatimoğulları'ndan Selahattin Demirtaş çağrısı: Saatler içerisinde bırakılmasını talep ediyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası örgütün fesih kararı alması ve silah yakma töreni gibi gelişmeleri hatırlatarak, "DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası örgütün fesih kararı alması ve silah yakma töreni gibi gelişmeleri hatırlatarak, barışın tesisi için 'güçlü bir mesaj' verildiğini söyledi. Geçen bir yıllık süreçte çatışmaların azalmasını ve partiler arası diyaloğun artmasını 'önemli bir kazanç' olarak nitelendiren Hatimoğulları, TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kıymetli çalışmalar yaptığını ancak artık somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Hatimoğulları, "Toplum artık somut adımlar bekliyor. Durgun suyu daha çok bulandırmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz hep beraber" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLAR DURMALI, ÖCALAN DİNLENMELİ"

"İktidar ve devlet barış için ne zaman harekete geçecektir?" sorusunu yönelten Hatimoğulları, "Barış için muhalefete yönelik operasyonlar derhal durmalı. Komisyon zaman kaybetmeksizin Öcalan'ı dinlemelidir. Öcalan'a umut hakkı tanınmalıdır" dedi.

"BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞÜNE TAMAMEN KATILIYORUZ"

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin komisyonun İmralı'ya gidebileceği yönündeki açıklamalarını olumlu karşıladıklarını belirtti. Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin bugün komisyonla ilgili konuşma çok önemliydi. Geçen senenin 1 Ekim'inde başlattığı yaklaşıma uygun düşen bir konuşmaydı. Komisyonun İmralı'ya gidebileceğini, bunun önünde bir engel olmadığını, Türkiye toplumu adına istediği soruları sorabileceğini ve isterse bunu çıkıp kamuoyuyla paylaşacabileceğini... Bu anlama gelen bir şekilde özetledi. Biz tamamen bu görüşe katılıyoruz. Komisyon İmralı'ya gitmelidir. Baş muhatap olarak Öcalan'la bu görüşmenin gerçekleşmesi bir eşiğini aşılması açısından önemli olacaktır."

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ İÇİN "SAATLER İÇİNDE TAHLİYE" TALEBİ

Hatimoğulları, Kobani Davası kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye edilip edilmeyeceği yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani kumpas davasından şu an tutuklu bulunan tüm arkadaşlarımızın zaten AİHM'in ilk karar dikkate alınarak bırakılmaları gerekiyordu. AİHM Büyük Daire üçüncü kez kararını açıklıyor. Ve Türkiye'ye verilen süre yarın doluyor. Bizler bugün ya da yarın AİHM'in kararlarının yerine getirilmesini ve toplumun vicdanının rahatlatılmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımızın saatler içerisinde bırakılmasını can-ı yürekten talep ediyoruz, istiyoruz."