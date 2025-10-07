Meclis'teki 'Apo' sloganlarına Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden tepki

DEM Parti Grup Toplantısı'nda PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara tepkiler sürüyor.

Şehit Aileleleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Apo" sloganları atanlar hakkında işlem başlatılması gerektiği söyleyerek, "Meclis’te teröristbaşı için slogan atanları şiddetle, lanetle ve nefretle kınıyoruz" dedi.

MECLİS'TEKİ 'APO' SLOGANLARINA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DERNEĞİ'NDEN TEPKİ

TBMM'de düzenlenen DEM Parti Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan için "Biji Serok Apo"(Yaşa Önder Apo) sloganı atıldı.

Söz konusu slogana bazı milletvekillerinin yanı sıra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden de tepki geldi.

"Meclis’te teröristbaşı için slogan atanları şiddetle, lanetle ve nefretle kınıyoruz" diyen Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada TBMM Başkanlığı’na çağrıda bulundu.

TBMM'de terör örgütü lideri için slogan atılmasını utanç verici olay olarak nitelendiren Çerçioğlu, "O Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, bağımsız Türk milletinin namusu, haysiyeti, iradesinin sembolüdür" diyerek şu tepkiyi gösterdi:

"Orada ‘Apo’ gibi eli kanlı bir terörist lehine slogan atmak, sadece ahlaksızlık değil; bu vatana, bu bayrağa ve bu millete yapılmış açık bir ihanettir!"

"Bizler, vatan toprağına canını vermiş şehitlerin emanetleri, vücudunun bir parçasını bayrak için feda etmiş gazileriz. Evladını, eşini, kardeşini bu topraklar uğruna şehit vermiş bir camia olarak, Meclis’te teröristbaşı için slogan atanları şiddetle, lanetle ve nefretle kınıyoruz.

"Bu milletin meclisinde terör örgütüne sempati duyan, onun liderine slogan atan kim varsa, o kürsüye çıkmaya da, o koltukta oturmaya da zerre kadar hakkı yoktur! O meclis, şehitlerin kanıyla kazanılmıştır; terör yandaşı sloganlarla kirletilemez!"

"TÜRK MİLLETİNİN KALBİNDE APO YOKTUR!"

Tartışma yaratan sloganları atanlar hakkında işlem başlatılması gerektiğini belirten Çerçioğlu, "Devletimizin savcılarını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını göreve çağırıyoruz. Bu alçakça eylemi gerçekleştirenler hakkında derhal hukuki işlem başlatılmalı, milletin iradesini temsil eden o yüce çatı, terörün gölgesinden arındırılmalıdır" ifadelerini kullandığı tepkisini şöyle sürdürdü: