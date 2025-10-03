Dinlemeler bitti DEM Parti İmralı'ya gitti

DEM Parti’den oluşan 3 kişilik heyetin, bugün İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme yapacağı belirtildi.

3 KİŞİLİK HEYETTEN OLUŞUYOR!

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyetinin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere saat 10.30'da İmralı Adasına doğru hareket ettiği öğrenildi.

EN SON 28 AĞUSTOS’TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İktidarın 'Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı süreç kapsamında yürütülen siyasi temaslar kapsamında heyet, son olarak 28 Ağustos’ta İmralı’ya gitmişti.

DİNLEME FASLININ SONUNA DOĞRU GELİNDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlayan İmralı sürecinde bir aşamada daha sona gelindi.

Sürecin parçası olarak TBMM çatısı altında oluşturulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında dün 13’üncü toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; dışarı ile son temaslı toplantıyı açan Kurtulmuş, artık dinleme faslının sonuna doğru gelindiğini dile getirerek görüşlerini komisyonla ve komisyon marifetiyle milletle paylaşan değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, öğretim üyelerine ve uzmanlara teşekkür etti.