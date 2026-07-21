Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon İspanya'nın başbakanını tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası gündemdeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

İSPANYA'NIN GAZZE TUTUMU MİLLİ TAKIMINI SAHİPLENDİRDİ

Görüşmede Erdoğan’ın, İspanya Millî Takımı’nın FIFA Dünya Kupası’ndaki başarısı dolayısıyla Sánchez’i tebrik ettiği aktarıldı. Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade eden Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.

Erdoğan, İspanya’nın Filistin konusunda sergilediği tutumun dünya genelinde futbol taraftarları tarafından da karşılık bulduğunu belirtti.

SANCHEZ YENDEN TÜRKİYE'YE GELECEK

Görüşmede Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.