CHP'li Yavuzyılmaz'dan AKP'ye tepki: Oscarlık performans milyarlarca lira buharlaştı
CHP'nin Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP iktidarı döneminde yaşanan ve hazineye milyarlarca liraya mâl olan Irak-Türkiye ham petrol boru hattındaki usulsüzlüklerle ilgili yeni bilgiler verdi.
Yavuzyılmaz, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı üzerinden yapılan işlemlere ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı.
"OSCARLIK SOYGUN" İFADESİNİ KULLANDI
Yavuzyılmaz, paylaşımında "Asrın soygunu öyle değil, böyle olur! İşte AKP’den uluslararası soygun dalında Oscarlık performans" ifadelerine yer verdi.
"43 MİLYAR LİRA BUHARLAŞTI"
Açıklamasında ithamlarını belgeleriyle madde madde sıralayan Yavuzyılmaz, BOTAŞ'a bağlı bir şirket aracılığıyla yapılan işlemlerde güncel kurla 43 milyar Türk Lirası'nın 'buharlaştığını' söyledi.
CHP'li Yavuzyılmaz 'petrol vurgunu'nu belgeleriyle açıkladı: Ucuz petrolü en çok İsrail'e satmışlar
TAHKİM MAHKEMESİ KARARINA ATIFTA BULUNDU
Yavuzyılmaz, Irak’ın Türkiye’ye karşı Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde açtığı dava sonucunda Türkiye'nin 1 milyar 471 milyon dolar cezaya çarptırıldığını ifade etti.
Kamuda yabancı mühendise ayrıcalık yerli mühendise ayrımcılık: CHP’li Yavuzyılmaz ‘ikiyüzlülük’ diyerek duyurdu
"TEK YARGILANMASI İSTENEN KİŞİ BENİM"
CHP'li vekil, söz konusu iddialarla ilgili olarak şu ana kadar tek bir kişinin yargılanmasının istendiğini, o kişinin de belgeleri açıklayan kendisi olduğunu kaydetti.
Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:
"Asrın soygunu öyle değil, böyle olur!
İşte AKP’den uluslararası soygun dalında Oscarlık performans⬇️
Soygun nasıl yapıldı?
21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 arasında;
????Önce AKP, Irak-Türkiye ham petrol boru hattında, Irak Merkezi Hükümetinin izni ve onayı olmaksızın (Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’yle anlaşarak) usulsüz petrol taşıması yapıyor.
????Ardından bu petrol taşıması için IBKY, 2 Milyar 101 Milyon Dolar taşıma ücreti ödüyor.
????Ancak AKP, bu paranın doğrudan Türkiye’ye değil, Jersey Adasına gönderilmesini istiyor.
????Zira Jersey Adasında AKP’nin kurduğu BOTAŞ’a bağlı başka bir şirkete bağlı başka bir şirket var. Bu şirketin adı Turkish Energy Company (TEC).
????Böyle şirketlerin matruşka bebekler gibi iç içe kurulmasının sebebi ise paranın takibini zorlaştırmak.
????Jersey TEC şirketi, aynı dönemle ilgili hesaplarına giren paranın sadece 1 Milyar 97 Milyon Dolar’ını BOTAŞ’a aktarıyor.
????Aradaki fark, yani 1 Milyar 4 Milyon Dolar kayıp. Yani güncel kurla 43 Milyar Lira buharlaşıyor.
????AKP, yaptığı usulsüzlükler uluslararası alanda fark edilmeye başlayınca, Jersey TEC şirketinin hesaplarına gizlilik unsuru koyduruyor. Güya şaibeli hesap hareketlerini gizliyor.
????Ardından Jersey TEC şirketini kapatıp, Ankara’da benzer isimle, şaşırtmacalı yeni bir şirket kuruyor. Adını Turkish Energy Anonim Şirketi koyuyor.
????Ankara’daki yeni şirketin kısaltmasının TEAŞ olması gerekirken, onun kısaltması da TEC yapılıyor. Yani Jersey’deki şirketle aynı.
????Böylece kirli hesap hareketlerinin yapıldığı Jersey TEC gidiyor, yerine temiz sicilli Ankara TEC geliyor.
????Ancak evdeki hesap çarşıya uymuyor.
????Zira 21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 tarihleri arasındaki usulsüz petrol taşımasıyla ilgili;
????Irak’ın Türkiye’ye karşı Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde açtığı dava sonuçlanıyor.
????AKP’nin usulsüzlükleri nedeniyle Türkiye, 1 Milyar 471 Milyon Dolar cezaya çarptırılıyor.
????Güncel kur’la 63 Milyar Lira!
Uzun lafın kısası⬇️
Asrın yolsuzluğu diye papağan gibi konuşanlar için, bu soygun hakikaten Oscarlık bir performans!
Bu arada bu soygunla ilgili şu ana kadar tek bir kişinin yargılanması isteniyor.
O da belgeleriyle, 277 sayfalık Tahkim Kararını açıklayan, ben!"