CHP'li Yavuzyılmaz'dan AKP'ye tepki: Oscarlık performans milyarlarca lira buharlaştı

CHP'nin Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP iktidarı döneminde yaşanan ve hazineye milyarlarca liraya mâl olan Irak-Türkiye ham petrol boru hattındaki usulsüzlüklerle ilgili yeni bilgiler verdi.

Yavuzyılmaz, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı üzerinden yapılan işlemlere ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"OSCARLIK SOYGUN" İFADESİNİ KULLANDI

Yavuzyılmaz, paylaşımında "Asrın soygunu öyle değil, böyle olur! İşte AKP’den uluslararası soygun dalında Oscarlık performans" ifadelerine yer verdi.

"43 MİLYAR LİRA BUHARLAŞTI"

Açıklamasında ithamlarını belgeleriyle madde madde sıralayan Yavuzyılmaz, BOTAŞ'a bağlı bir şirket aracılığıyla yapılan işlemlerde güncel kurla 43 milyar Türk Lirası'nın 'buharlaştığını' söyledi.

CHP'li Yavuzyılmaz 'petrol vurgunu'nu belgeleriyle açıkladı: Ucuz petrolü en çok İsrail'e satmışlar

TAHKİM MAHKEMESİ KARARINA ATIFTA BULUNDU

Yavuzyılmaz, Irak’ın Türkiye’ye karşı Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde açtığı dava sonucunda Türkiye'nin 1 milyar 471 milyon dolar cezaya çarptırıldığını ifade etti.

Kamuda yabancı mühendise ayrıcalık yerli mühendise ayrımcılık: CHP’li Yavuzyılmaz ‘ikiyüzlülük’ diyerek duyurdu

"TEK YARGILANMASI İSTENEN KİŞİ BENİM"

CHP'li vekil, söz konusu iddialarla ilgili olarak şu ana kadar tek bir kişinin yargılanmasının istendiğini, o kişinin de belgeleri açıklayan kendisi olduğunu kaydetti.

Asrın soygunu öyle değil, böyle olur!



İşte AKP’den uluslararası soygun dalında Oscarlık performans⬇️



Soygun nasıl yapıldı?



21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 arasında;



????Önce AKP, Irak-Türkiye ham petrol boru hattında, Irak Merkezi Hükümetinin izni ve onayı olmaksızın (Irak Bölgesel… pic.twitter.com/Eafwvtrsos — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 15, 2025

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle: