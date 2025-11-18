CHP'li Yavuzyılmaz 'peşkeş' diyerek duyurdu: Helikopter 'vurgununun' belgelerini paylaştı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AKP'nin belgeli helikopter vurgunu 2" başlığıyla yaptığı paylaşımda Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı‘nın alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.’nin Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine alınan ‘helikopter hizmetleri’ için, Katar ortaklı bir şirkete yıllık 2 milyar lira tutarında ödeme yaptığını belirtti.

Yavuzyılmaz, geçen haftalarda yine aynı konu üzerinde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

CHP'li Yavuzyılmaz "AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!" diyerek açıkladı

Türkiye Petrolleri 'AKP'nin helikopter vurgunu' iddiasını yalandı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan belgeli yanıt geldi

Yavuzyılmaz belgelerle sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yavuzyılmaz'ın paylaşımında,