CHP'li Yavuzyılmaz 'peşkeş' diyerek duyurdu: Helikopter 'vurgununun' belgelerini paylaştı!

Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TPAO’nun sondaj gemileri için alınan helikopter hizmetlerinde Katar ortaklı bir şirkete yıllık 2 milyar liralık ödeme yapıldığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AKP'nin belgeli helikopter vurgunu 2" başlığıyla yaptığı paylaşımda Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı‘nın alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.’nin Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine alınan ‘helikopter hizmetleri’ için, Katar ortaklı bir şirkete yıllık 2 milyar lira tutarında ödeme yaptığını belirtti.

yavuzyilmaz2.jpeg

yavuzyilmaz.jpeg

Yavuzyılmaz, geçen haftalarda yine aynı konu üzerinde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

CHP'li Yavuzyılmaz "AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!" diyerek açıkladıCHP'li Yavuzyılmaz "AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!" diyerek açıkladı

Türkiye Petrolleri 'AKP'nin helikopter vurgunu' iddiasını yalandı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan belgeli yanıt geldiTürkiye Petrolleri 'AKP'nin helikopter vurgunu' iddiasını yalandı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan belgeli yanıt geldi

Yavuzyılmaz belgelerle sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yavuzyılmaz'ın paylaşımında,

"Helikopter başına ödenen tutar;
Günlük: 36.000 Dolar
4 helikopter için ödenen tutar;
Günlük: 144.000 Dolar
Aylık: 4.230.000 Dolar
Yıllık 52 Milyon Dolar
Güncel kur’la yıllık 2 Milyar Lira
Oysa bu 4 helikopter için ödenen yıllık hizmet tutarlarıyla, 4 helikopteri de satın almak ve işletme giderlerini ödemek mümkündü. Bunun adı peşkeştir!" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Siyaset
Silivri’den duygusal mesaj geldi: Dilek İmamoğlu eşine böyle yanıt verdi
Silivri’den duygusal mesaj geldi: Dilek İmamoğlu eşine böyle yanıt verdi
İlk öneri Fatih Erbakan'dan gelmiş MHP'liler ateş püskürmüştü! Bahçeli: İmralı'ya gitmekten gocunmam
İlk öneri Fatih Erbakan'dan gelmiş MHP'liler ateş püskürmüştü! Bahçeli: İmralı'ya gitmekten gocunmam