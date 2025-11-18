CHP'li Yavuzyılmaz 'peşkeş' diyerek duyurdu: Helikopter 'vurgununun' belgelerini paylaştı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"AKP'nin belgeli helikopter vurgunu 2" başlığıyla yaptığı paylaşımda Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı‘nın alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.’nin Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine alınan ‘helikopter hizmetleri’ için, Katar ortaklı bir şirkete yıllık 2 milyar lira tutarında ödeme yaptığını belirtti.
Yavuzyılmaz, geçen haftalarda yine aynı konu üzerinde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
CHP'li Yavuzyılmaz "AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!" diyerek açıkladı
Türkiye Petrolleri 'AKP'nin helikopter vurgunu' iddiasını yalandı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan belgeli yanıt geldi
Yavuzyılmaz belgelerle sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yavuzyılmaz'ın paylaşımında,
"Helikopter başına ödenen tutar;
Günlük: 36.000 Dolar
4 helikopter için ödenen tutar;
Günlük: 144.000 Dolar
Aylık: 4.230.000 Dolar
Yıllık 52 Milyon Dolar
Güncel kur’la yıllık 2 Milyar Lira
Oysa bu 4 helikopter için ödenen yıllık hizmet tutarlarıyla, 4 helikopteri de satın almak ve işletme giderlerini ödemek mümkündü. Bunun adı peşkeştir!" ifadeleri yer aldı.