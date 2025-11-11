CHP'li iki vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yaklaşık 8 aydır beklenen İBB iddianamesinin tamamlandığını duyurdu.

İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsinin istendiği iddianemede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer "şüpheli" ve "örgüt üyesi" sıfatıyla yer aldı.

DOKUNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Akın Gürlek, iddianemede isimleri geçen iki isim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gürlek, Karabat ve Özer'in dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle dosyalarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yetkisizlikle dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle gönderildiğini duyurdu.