CHP'li iki vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi

CHP'li iki vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi
Yayınlanma:
İBB iddianamesinin tamamlandığını duyuran İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP milletvekilleri Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yaklaşık 8 aydır beklenen İBB iddianamesinin tamamlandığını duyurdu.

Son dakika.. İBB iddianamesi tamamlandı! İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendiSon dakika.. İBB iddianamesi tamamlandı! İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendi

İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsinin istendiği iddianemede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer "şüpheli" ve "örgüt üyesi" sıfatıyla yer aldı.

İBB İddianamesinin açıklandığı dakikalarda Özgür Özel'den İmamoğlu'na sahip çıkın çağrısıİBB İddianamesinin açıklandığı dakikalarda Özgür Özel'den İmamoğlu'na sahip çıkın çağrısı

DOKUNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Akın Gürlek, iddianemede isimleri geçen iki isim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gürlek, Karabat ve Özer'in dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle dosyalarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yetkisizlikle dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle gönderildiğini duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Siyaset
HÜDA-PAR'dan Erdoğan'ı idamla tehdit eden AKP'li trol Bölükbaşı'na destek
HÜDA-PAR'dan Erdoğan'ı idamla tehdit eden AKP'li trol Bölükbaşı'na destek
Savcılık Erdoğan’ın 'Ahtapot' söylemini tekrarladı
Savcılık Erdoğan’ın 'Ahtapot' söylemini tekrarladı