CHP'li adayın iki kez kazandığı belediye mahkeme kararıyla AKP'ye geçti

Adana'da görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın yerine vekalet edecek isim, mahkemenin verdiği son kararla netleşti.

Belediye meclisinde yapılan iki ayrı seçimi de CHP'li Cafer Boyraz'ın kazanmasına rağmen, AKP'nin yaptığı itirazları değerlendiren idare mahkemesi başkan vekilliği görevini AKP’nin adayı Tarık Özünal’a verdi.

21 NİSAN’DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında yürütülen dava kapsamında aldığı ceza gerekçe gösterilerek 21 Nisan’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Bu gelişmenin ardından belediye meclisi, yeni başkan vekilini seçmek üzere toplandı.

İLK SEÇİMDE CAFER BOYRAZ SEÇİLDİ

Sandık başına giden meclis üyelerinin katıldığı ilk seçimde CHP’nin adayı Cafer Boyraz 21 oy alarak başkan vekili seçildi, AKP’nin adayı Tarık Özünal ise 15 oyda kaldı. Seçim sonucuna itiraz eden Özünal, sürecin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla konuyu yargıya taşıdı.

MAHKEME SEÇİMİN YENİLENMESİNE KARAR VERDİ

İtirazı inceleyen Adana 2’nci İdare Mahkemesi, seçime ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar vererek seçimin 3’üncü turdan itibaren tekrarlanmasına hükmetti.

YENİLENEN SEÇİMDE DE BOYRAZ İKİNCİ KEZ SEÇİLDİ

Mahkeme kararı doğrultusunda yenilenen seçimin üçüncü turunda Tarık Özünal 19 oy, Cafer Boyraz 18 oy aldı. Dördüncü turda ise Cafer Boyraz 19 oy alırken Tarık Özünal 17 oyda kaldı. Bu sonuçla Cafer Boyraz, ikinci kez Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilmiş oldu.

Ancak AKP tarafı, tekrarlanan bu seçimin sonucuna da itiraz ederek konuyu yeniden idare mahkemesine taşıdı.

MAHKEME İSE GÖREVİ AKP'Lİ ADAYA VERDİ

Yapılan ikinci itirazı değerlendiren Adana 2’nci İdare Mahkemesi, verdiği kararla Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevinin AKP'nin adayı Tarık Özünal’a geçmesine hükmetti. Son yargı kararıyla birlikte Yüreğir Belediyesi’nde başkan vekilliği görevini Tarık Özünal üstlendi.