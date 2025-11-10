CHP'den ihracı istenen Metin Lütfi Baydar hakkında karar: Mutlak butlanı savunmuştu

CHP'den ihracı istenen Metin Lütfi Baydar hakkında karar: Mutlak butlanı savunmuştu
Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum olarak CHP'nin başına geçmesi gerektiğini açıklayan eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar partiden ihraç edilmişti. Kendisinden savunma alınmadığı gerekeçesiyle mahkemeye başvuran Baydar’ın itirazı kabul edildi.

CHP'nin aylardır tartıştığı "Mutlak Butlan" davasında karar geçtiğimiz ay verildi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü kurultayında “rüşvet karşılığı oy satın alındığı” ve “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasıyla açtığı dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Son Dakika | CHP Kurultayı iptal edilmeyecekSon Dakika | CHP Kurultayı iptal edilmeyecek

metin-lutfi-baydar.jpg
Eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar

MUTLAK BUTLANI SAVUNDU, PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 24 Ekim günü CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum olarak CHP'nin başına geçmesinin savunan ve partiye ağır ithamlarda bulunan eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.

Baydar, ihraç kararının ardından Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulundu.

Son Dakika | Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildiSon Dakika | Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi

İHRAÇ KARARINA YAPTIĞI İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Baydar, itiraz dilekçesinde partiden ihraç edildiğini basından öğrendiğini, bu süreçte kendisine herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığını ve bundan dolayo anayasal hakkı olan kutsal "savunma hakkını" kullanamadığını gerekçe gösterdi.

Mahkeme, Baydar'ın itirazını kabul etti ve ihraç kararının uygulanmasını tedbiren durdurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Siyaset
CHP paralı sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı
CHP paralı sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı
İBB Soruşturması için karar verildi! "Yakın bir zamanda mahkemeye sunulacak"
İBB Soruşturması için karar verildi! "Yakın bir zamanda mahkemeye sunulacak"