CHP'den ihracı istenen Metin Lütfi Baydar hakkında karar: Mutlak butlanı savunmuştu

CHP'nin aylardır tartıştığı "Mutlak Butlan" davasında karar geçtiğimiz ay verildi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü kurultayında “rüşvet karşılığı oy satın alındığı” ve “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasıyla açtığı dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar

MUTLAK BUTLANI SAVUNDU, PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 24 Ekim günü CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum olarak CHP'nin başına geçmesinin savunan ve partiye ağır ithamlarda bulunan eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.

Baydar, ihraç kararının ardından Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulundu.

İHRAÇ KARARINA YAPTIĞI İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Baydar, itiraz dilekçesinde partiden ihraç edildiğini basından öğrendiğini, bu süreçte kendisine herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığını ve bundan dolayo anayasal hakkı olan kutsal "savunma hakkını" kullanamadığını gerekçe gösterdi.

Mahkeme, Baydar'ın itirazını kabul etti ve ihraç kararının uygulanmasını tedbiren durdurdu.