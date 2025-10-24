Son Dakika | Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi... CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Berhan Şimşek’in partiden ihraç edilmesine karar verdi. Şimşek ile birlikte eski milletvekili Metin Lütfü Baydar ve Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik de partiden ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, dünkü toplantısında “parti disiplinini zedeleyen davranışlar” nedeniyle tedbirli olarak kesin ihracı istenen Şimşek’in dosyasını görüştü.

Özgür Özel: Berhan Şimşek partinin çok uzun yıllar sabrettiği bir figürÖzgür Özel: Berhan Şimşek partinin çok uzun yıllar sabrettiği bir figür

Toplantı sonucunda Şimşek’in ihracı kararlaştırıldı. Şimşek, ihracına konu olan açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel için “Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyerken ben duvarlara CHP yazıyordum” demişti.

Berhan Şimşek kimdir?Berhan Şimşek kimdir?

Öte yandan Şimşek’in ile birlikte Metin Lütfi Baydar ve mahkeme tarafından İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin’in yanında yer alan CHP Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik de ihraç edilen isimler arasında yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

