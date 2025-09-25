Özgür Özel: Berhan Şimşek partinin çok uzun yıllar sabrettiği bir figür

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tele1’de katıldığı programda, “Berhan Şimşek ve Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mi hareket ediyor?” sorusuna yanıt verdi. Özel, Berhan Şimşek için şunları söyledi:

“Kemal Bey ve bu yaşananları aynı cümle içinde almak istemem. Berhan Şimşek partinin çok uzun yıllar sabrettiği bir figürdür. İl başkanlığı geçmişine hürmeten partiden uzaklaştırılmasın diye hepimiz sabrettik. Ama artık bıçak kemiğe geldi.”

Özel, 19 Mart’ta partinin darbe altında olduğunu ve 23 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığını hatırlatarak, olağanüstü kongrede birlik görüntüsünü korumaya çalıştıklarını ifade etti. Ancak Şimşek’in Mart'taki olağanüstü kurultayda gerginlik yarattığını hatırlatıp şunları söyledi:

Özgür Özel: Yargının durumu Ergenekon döneminden beter

“1200 küsur delege genel başkanın arkasında durdu. Ama o gün, elinde olmayan imzalarla kürsüye çıkmaya çalıştı. Çıkmadı. Kurultayı birbirine kattı. Amaçları, CHP'de kavga var görüntüsüydü.”

Özel, kurultaydan sonraki gün Şimşek’in kendisini arayıp miting otobüsünde konuşma yapmak istediğini de ekleyerek, “Bu kadar sabırdan sonra artık partiden uzaklaştırıldı” dedi. Bu sabırlarda kendi payının da olduğunu belirtti:

“Sabredelim, atmayalım dedim. Ama üslubu, tavrı nedeniyle artık sabredilecek yer kalmadı.”

Kayyum Gürsel Tekin için de konuşan Özel, babasını kayyum atasalar CHP'den ihraç etmez 'namert' olduğunu belirterek net tavrını ortaya koydu. Özel, şunları dile getirdi:

"Diğer taraftan Gürsel Bey kendisi istifa etmişti. Daha sonra işte istifasını işleme koymamış. Bizim hürmet ettiğimiz, saygı gösterdiğimiz birisi ama bu süreçte partiye kayyum atandığı gün benim için kolayı neydi? "Gürsel Bey de abimizdir. Buyursun gelsin." Ya sen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine hiçbir mahkemenin almadığı kararı AKP'li hakime getirtip aldırtılan operasyonla bu partiye kayyum atanmasına babamı atayacaklar bak babamı. Canım kardeşime atayacaklar. Biricik kızıma atayacaklar. Partiden atmazsam namertim. Niye? İşin mantığı şu. AKP yargısı operasyon çekiyor. Senin ne kadar bir iyi iplik olduğun belli değil. O iplikle sana bu hastayı diktirmezler. Ayrıca bu görev kabul edildiği andan itibaren takınılan üslup. Sen Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'daki emanetine 5000 tane AKP'nin emriyle anayasa çiğneyen polisle girilir mi ya? "

CHP Lideri Özel, bu sürecin kişisel bir mesele olmadığını vurguladı:

“Bakın bu partide geçmişte görev yapan hiçbir büyüğüme saygısızlık etmedim. Ama bu başka. AKP yargısını meşrulaştıran bir operasyona parça olmak, affedilir şey değil.”

Gözleri dolarak yaşadığı duyguyu paylaşan Özel, 72 yaşındaki bir kadının sabaha kadar nöbet tutarken gazla müdahale edilmesini hatırlatarak şöyle dedi:

“Ayıptır ya. Bu partiye kayyum atanmasın diye direnen bir kadına gaz sıkıyorlar. Çünkü Özgür Çelik'in koltuğuna kayyum oturtulacakmış. Kapının önünde 10 dakikada karar verip içeri girecekmiş. Bu çok ağır bir şey.”

Özel, kayyum Gürsel Tekin'in polis eşliğinde CHP'nin Sarıyer'deki binasına girmeden önce CHP kurmayları ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Tekin'in kendisine izin verilmezse 'içeri gireceği' uyarsı yaptığını Özel şöyle anlattı: