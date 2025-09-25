Özgür Özel: Yargının durumu Ergenekon döneminden beter

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tele1'de katıldığı programda, son dönemde peş peşe gelen tutuklamalara ve gözaltılara tepki gösterdi.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen mitingler sonrası yaşanan gözaltı ve tutuklamaları hatırlattı:

"Saraçhane'de 550 bin kişiyle 600 bin kişiyle miting yapıyoruz. Kimsenin burnu kanamadan toplanıyoruz, dağılıyoruz. Gitmeden evvel dağılmakta geciken bir grup genç var. Onlarla bir sürtüşme yaratıyor polis. Ama orada da bir gözaltı yok. Sonra bir metro istasyonundan 20 tane genci alıyorlar. İçeri koyuyorlar."

Gençlerin sadece Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetle suçlandığını belirten Özel, “Başka bir suç yok, ama 80 gün içeride tutuyorlar” dedi.

Gençlerin, "yatarı olmayan bir suçtan" tutuklu kaldığını vurgulayan Özel, kararların hukuki değil siyasi olduğunu söyledi:

“Bu arkadaşlar ilk kez hakim karşısına çıkmışlar. Her şeyi en kötü yorumlayan hakim bile kararını verdiğinde 1 gün yatmayacağı halde bu gençlere tutuklama tedbiri koyuyorlar. Bu ne demek? Mussolini gibi. Ön infaz. Cezayı baştan ver.”

"YARGINUN DURUMU ERGENEKON'DAN BETER"

Özgür Özel, bugünkü yargının, Ergenekon ve Balyoz kumpas süreçlerinden daha kötü bir noktada olduğunu savundu. Özel şunları dile getirdi:

"O dönemde bile buna göre yargının gözü dönmüşlüğü daha azdı. Ergenekon'dan beter. O mahkemelerde büyük bir hukuksuzluk yaşanıyordu ama genel olarak bu kadar yargı ele geçirilmemişti."

AKP’nin, FETÖ’nün yerini kendi kadrolarıyla doldurduğunu öne süren Özel, “Yaklaşık 5 bin FETÖ’cü hakim savcı gidince, yerlerine AKP gençlik kollarından gelen, sadakatleri kesin kişiler atandı” dedi.

Tutuksuz yargılamayı tercih eden hâkimlerin cezalandırıldığını söyleyen Özel, İBB davasında tahliye kararı veren hakimin sürüldüğünü anlattı:

“Bir hakim, tutuksuz yargılama esastır, ifadelerini aldım diyerek serbest bırakıyor. Ertesi gün yan mahkemeden itirazla hepsini tutukluyorlar. O hakimi de icra mahkemesine sürüyorlar.”

Bu durumun yargı bağımsızlığına zarar verdiğini belirten Özel, “Hakim içinden şöyle diyor: ‘Geçen gün arkadaşım birilerini tutuksuz yargıladı, onu sürdüler. Beni de sürecekler. O zaman başsavcının istediği gibi davranmalıyım.’ Bu hakimlik değil, bu adalet değil” ifadelerini kullandı.

Özel, özellikle Saraçhane sonrası tutuklanan gençlerin bilinçli biçimde hedef alındığını savundu:

"Polisle karşı karşıya gelmemiş, metrodan topladıkları öğrencileri bir yaz boyunca hapiste tutarak İstanbul'a, annelere, babalara 'Çocuklarınızı eyleme göndermeyin, yoksa hapse düşerler' mesajı veriyorlar."

"YSK BİLE İLLALLAH DEDİ"

Özel, hükümetin yargıyı kullanarak siyasi operasyon yaptığını savunarak, Asliye Hukuk Mahkemesi üzerinden bir partiye müdahale edildiğini söyledi. Bu duruma YSK Başkanı Ahmet Yener'in bile isyan ettiğini dile getirdi: