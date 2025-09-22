Son dakika | Özgür Özel Boeing iddiasını tekrarladı: Trump beni doğruladı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara ve çok sayıda ilçe yöneticisi, "31 Ocak Çağlayan Davası" kapsamında bugün saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde hâkim karşısında. Duruşma, 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"ÖZGÜR ÇELİK'İ SİYASETTEN YASAKLAMAK İÇİN YAPILMIŞ BİR YENİ KUMPASLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Özgür Özel Çağlayan'da açıklamalarda bulundu. Özel, "Polisler diyor ki ben bu kişileri tanımam, yaralanmadım, malıma zarar gelmedi... Özgür Çelik'i siyasetten yasaklamak için yapılmış bir yeni kumpasla karşı karşıyayız. Kendisi ile baş edemedikleri için yapıyorlar. Özgür Çelik ve arkadaşlarımız bugün yargılanmadı, yargıladılar. Özgür Çelik ve arkadaşlarımıza ceza vermeye kalkarlarsa kendi tarihlerine kara bir leke sürmüşler olur" dedi.

"TRUMP BENİ DOĞRULADI"

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ın oğlu ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. Özel, "Öncelikle normal vatandaş bile artık bu cümleleri kullanmasın diye biz gayret ederken, ülkenin Cumhurbaşkanı işitme engellileri rencide edecek, üzecek ‘Sağır duymaz, uydurur’ gibi bir lafı lügatinden çıkarsın. Yani bana bir laf söyleyecekse, bunu mu bulmuş yani. İşitme engellilerin istemedikleri, Meclis zemininde de çok kez söylenen, katıldıkları komisyonlarda söyledikleri ayıplı ifadeler bunlar. Bunları yapmamak lazım. Birincisi, bunu söyleyeyim. İkincisi, maksadına bakarsan Trump beni doğruladı, Erdoğan böyle diyorsa onu yalanlamış oluyor.

Bir kez Trump’ın oğluyla İstanbul’da bundan 9 gün önceki cumartesi günü saat 17.00’de o görüşmeyi yaptığını bir yalanlasın da duyayım bakayım. Lafı karıştırıyor orada. Neden bu kadar rahatsız oluyor? Ben bu sözü söyledikten sonra sustular, sustular, sonra bir düğmeye bastılar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan İletişim Başkanı’na, parti sözcüsünden milletvekillerine hepsi birden rahatsız olmuşlar. En son Anadolu Ajansı’nın emekçisine kendisine soru sordurtuyor. Böyle tuhaf laflarla, lafı dolandırarak güya beni yalanlıyor" dedi.

“AYARI VERSİN HAVAALANINDA KARŞILAYACAĞIM”

Özel'in açıklamasında, “Ama Trump ‘Erdoğan’ı bekliyorum’ dedi. Hem de Erdoğan, Trump’ın oğluna ‘Boeing siparişini canlı yayında Trump’a söyleyeceğim’ sözünü verdikten sonra ‘Boeing’i, F16’yı konuşmak üzere Erdoğan’ı bekliyorum’ diyor. Trump şunu deseydi: ‘Filistin’le ilgili Erdoğan’ın rahatsızlıkları var. Filistin’deki İsrail zulmüne rahatsızlıkları var. O konuda randevu istedi. Onu konuşacağız. İnşallah akan kanı durduracağız’ deseydi, ben Erdoğan’ı Amerika’ya giderken uğurlamaya giderdim havaalanına. Erinmem, yüksünmem, destek için onu uğurlamaya giderdim. Ama uçak karşılığında randevu alıp, bu Türkiye’deki anti-demokratik sürece Amerikan desteği sağlayıp, iktidarını sürdürmek için Filistin’deki zulme susuyor. Benim ağrıma bu gidiyor.

"NETHANYAHU’NUN BİR KATİL OLDUĞUNU SÖYLESİN"

Trump ile yaptığı görüşmeden sonra Filistinle ilgili, oradaki akan kanın durmasıyla ilgili çıksın, canlı yayında Boeing siparişi vermesin de Trump’a Oval Ofis’te desin ki ‘Sen Netanyahu'ya nasıl kahraman, savaş kahramanı dersin? O bir soykırımcıdır’ Ankara’ya inişinde ben karşılayacağım havaalanında. Trump’ın gözünün içine baka baka Nethanyahu’nun bir katil olduğunu söylesin. Yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. Trump’ın Gazze’deki hayallerinin insanlık suçuna ön açtığını söylesin. İnsanlık suçuna ortak olduğunu söylesin. ‘Senin büyükelçin kim oluyor da Türkiye’nin nasıl yönetileceği konusunda model öneriyor, Cumhuriyet varken?’ diye Trump’a ayarı versin. Özgür Özel, Ankara Esenboğa’da Amerika dönüşü Erdoğan’ı karşılayacak, elini sıkacak. Hodri meydan buyursun bakalım” denildi.

“BU AÇIKLAMAYI YAPARKEN HİÇ Mİ UTANMADINIZ?”



CHP lideri Özel, Bayrampaşa Belediyesindeki Başkanvekili seçimleri hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: “Ben dün bir açıklama okudum. Dedim ki Özgür Çelik’e, ‘İstanbul’daki mevkidaşının açıklamasını okudum.’ Dedim ki ‘Biz bu arsızlıkla, bu yüzsüzlükle nasıl baş edeceğiz ya?’ Her türlü saldırıyla, hukuksuzlukla baş ederiz de bu kadar arsızlıkla nasıl baş eder insan ya? Son bir haftada Bayrampaşa’da 20 CHP, 15 AKP varken; 5 CHP’li belediye meclis üyesini tutukluyorlar, belediyeyi almak için. Biz o 5 arkadaşımız, partilerini sadakatten belediye gitmesin diye, tutuklandıkları gün istifa ediyorlar. Dilekçelerini avukatlarıyla ulaştırıyorlar. Buna itiraz ediyor AK Parti. ‘Yedekler bizden gelsin’ diyor. Yüksek Seçim Kurulu karar veriyor, ‘Olmaz öyle şey, CHP’liler istifa ederse CHP’li yedekler gelir, kanun böyle’ diyor. Bir üst merciye itiraz ediyorlar. Yetmiyor, iki tane CHP’liyi ‘Siz de tutuklanırsınız’ tehdidiyle partilerinden istifa ettiriyorlar. O kişilere dernekleri, çünkü orada çeşitli derneklerin önerdiği isimler. Bir Bayrampaşa’da güçlü bir temsiliyet olsun diye yapılmış. Derneklerine baskı kuruyorlar, derneklerin başkanlarına, kurucu başkanlarına baskı kuruyorlar. Bayrampaşa’da kaybettikleri seçimi, belediye başkanımız içerideyken, dışarıda çeşitli oyunlarla kazanmaya çalışıyorlar. 18 - 18 berabere kalıyor. Kurada CHP çıkıyor. ‘İrademiz gasp edildi’ diye bağırıyorlar. Bayrampaşa’nın iradesini çalmak için, devletin polisini, savcısını alet eden, dernekleri alet eden, kazanamadığı Bayrampaşa’yı kapkaçla, siyasi yankesicilikle ele geçirmeye çalışan adamlar, çıkmışlar ‘İrademizi gasp edemezsiniz.’ Sadece buna iki kelime, iki kelime. Hiç başka lafa gerek yok. Edep yahu. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu açıklamayı yaparken hiç mi utanmadınız ya? Yani bakın şöyle, elimizdeki bir çantayı bir kapkaççı gelmiş motorla. Elimizden almış kaçıyor. İlerde vatandaş tutuyor onu, çantayı geri alacak ‘Malımı çalamazsınız’ diyor. Sen kapkaçladın ya. Sen çaldın. Benim elimdeki çantayı çalmaya çalışırken yakalandın. Elinden geri alıyorlar, ‘Malımı çaldırmam’ diyor. Yavuz hırsız ev sahibini bu kadar mı bastırır ya?”

“DEVLET BEY ERDOĞAN’IN YANITINDAN MEMNUN OLMAMIŞTIR”

Özel, Erdoğan’ın, ittifak ortağı Devlet Bahçeli’nin, “Türkiye-Rusya-Çin İttifakı önerisi’ni takip edemediğini söylemesi hakkındaki soruya verdiği yanıtta, “Halk arasında buna başka bir şey söylüyorlar da ben bunu nasıl ifade edeyim. ‘Safa yatmış’ diyeyim. Bir insan, ittifak ortağının Türkiye’de en çok konuşulan konu haline gelen bir açıklamasını duymamış olamaz. Türkiye sonuçta NATO’nun bir üyesi, Türkiye sonuçta Avrupa Birliği’ne tam üyelikle meşgul. Bunu takip etmesi gereken bir ülke. Müttefikleri var. Aynı zamanda Rusya ile de Çin ile de çok olumlu diplomatik ilişkileri var.

Ama Bahçeli diyor ki ‘Biz bu taraftan kopalım, bunlarla ittifak kuralım, şunu yapalım, bunu yapalım.’ Bütün Türkiye bunu konuşuyor, Erdoğan takip edemiyor, öyle mi? Yani burada sadece safa yatmış çünkü o soruya vereceği cevap, iki taraftan bir tanesine kaybettirecek. Erdoğan cıva gibi oradan oraya dönerek ve bunu duymadığını söyleyerek safa yatmış. Başka söyleyecek hiçbir şey yok ama Devlet Bey herhalde bu yanıttan çok memnun olmamıştır diye düşünüyorum. Ben olsam olmazdım” ifadelerini kullandı.