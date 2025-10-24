Son Dakika | CHP Kurultayı iptal edilmeyecek

CHP'nin “mutlak butlan” davasında bugün görülen duruşmada mahkeme kararını verdi. CHP'nin Kurultay davası reddedildi. Mutlak Butlan suya düştü.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü kurultayında “rüşvet karşılığı oy satın alındığı” ve “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasıyla açtığı davada 5. duruşma bugün görüldü.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

MAHKEMEDEN RED KARARI

Duruşmada, davacı vekili Onur Yusuf Üregen'in beyanlarının ardından CHP'nin avukatı Çağlayan beyanda bulundu. Beyanların ardından Mahkeme kararını açıkladı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

“CHP KURULTAY DAVASI” RESMEN KAPANDI

Bu kararla birlikte, yaklaşık bir yıldır süren “CHP Kurultay Davası” resmen kapanmış oldu.

Mahkeme, altı ayrı birleşik dosya üzerinden şu hükümlere vardı:

A) Asıl davanın konusuz kalması nedeniyle “karar verilmesine yer olmadığına”,

B) Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025/71 esas sayılı dosyasında Lütfü Savaş’ın aktif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine,

C) 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025/72 esas sayılı dosyasında konusuz kalma nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına,

D) 40. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025/99 esas sayılı dosyasında konusuz kalma nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına,

E) 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025/140 esas sayılı dosyasında konusuz kalma nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına,

F) 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025/176 esas sayılı dosyasında davacı Yılmaz Özkanat yönünden aktif husumet yokluğu gerekçesiyle reddine, davacı Hatip Karaaslan yönünden ise konusuz kalma nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

kurultay-davasi-001.jpg

İSTİNAF YOLU AÇIK

Mahkeme, “sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına” karar verirken, dosya hakkında istinaf yasa yolunu açık bıraktı.

Karar, mahkemenin davanın esasına girmediğini, yani kurultayın hukuka uygun olup olmadığını değerlendirmediğini gösteriyor.

“Aktif husumet yokluğu”, davacıların bu davayı açmak için doğrudan menfaat ilişkisinin bulunmadığı anlamına geliyor.

“Konusuz kalma” ise dava konusunun zaman içinde fiilen ortadan kalktığı, yani artık mahkeme tarafından çözümlenmesi gereken bir ihtilaf kalmadığı durumlarda kullanılıyor.

Bu gerekçelerle, mahkeme CHP’nin kurultaylarının iptaline dair talepleri usulden reddetmiş oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

