CHP'nin kurultay davası Nagehan Alçı ve Fuat Uğur'u birbirine düşürdü

Tartışmanın fitilini, Nagehan Alçı'nın CHP'ye yönelik, kurultay iptali davasını yorumlaması ateşledi. Alçı, davanın hukuki değil, siyasi bir müdahale olduğunu ima ederek, "Ben diyorum ki şu aşamasıyla, bu haliyle, CHP'yi bir şekilde zayıf tutma hamlesi olarak kullanılıyor" dedi.

Bu sözler, Fuat Uğur'u adeta çileden çıkardı. Uğur, "Yargıya yönelik müthiş bir itham bu" çıkışını yaptı.

"AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETMEYELİM BU SİYASİ BİR DAVA"

Fuat Uğur'un bu müdahalesi üzerine Nagehan Alçı, canlı yayında adeta patladı. Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Allah aşkınıza ya... Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim. Bu dava siyasi bir dava. Dürüst olmak, herkesin bildiği bir şeyi burada söylemek bana karşı silah olarak kullanılırsa kusura bakmayın ben bunu çok acımasızca buluyorum!"

Uğur'un "Kurultay'da sahtekarlık olmamış mıdır?" sorusuna karşı Alçı, "Bence olmuştur. Ama o dönem itirazlar yapılıp, YSK nihai kararını vermeden bu kurultay iptal edilebilirdi. O zaman hiçbir itirazım olmazdı. Ama üzerinden kaç yıl geçtikten sonra..." dedi.