CHP'nin kurultay davası Nagehan Alçı ve Fuat Uğur'u birbirine düşürdü

Yayınlanma:
İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'de, CHP'ye yönelik kumpas davası masaya yatırılınca tansiyon zirve yaptı. Nagehan Alçı'nın, kurultay davasının "CHP'yi zayıf tutma hamlesi" olduğunu söylemesi, programın diğer yorumcusu Fuat Uğur'u rahatsız etti. Uğur'un "yargıya itham" sözlerine Alçı, "Herkesin bildiği bir şey" karşılığını verdi.

Tartışmanın fitilini, Nagehan Alçı'nın CHP'ye yönelik, kurultay iptali davasını yorumlaması ateşledi. Alçı, davanın hukuki değil, siyasi bir müdahale olduğunu ima ederek, "Ben diyorum ki şu aşamasıyla, bu haliyle, CHP'yi bir şekilde zayıf tutma hamlesi olarak kullanılıyor" dedi.

Bu sözler, Fuat Uğur'u adeta çileden çıkardı. Uğur, "Yargıya yönelik müthiş bir itham bu" çıkışını yaptı.

Cem Küçük, CHP'ye operasyonun medya ayağını itiraf etti: Diplomayı Nedim Şener ile Fuat Uğur iptal ettirdiCem Küçük, CHP'ye operasyonun medya ayağını itiraf etti: Diplomayı Nedim Şener ile Fuat Uğur iptal ettirdi

"AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETMEYELİM BU SİYASİ BİR DAVA"

Fuat Uğur'un bu müdahalesi üzerine Nagehan Alçı, canlı yayında adeta patladı. Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Allah aşkınıza ya... Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim. Bu dava siyasi bir dava. Dürüst olmak, herkesin bildiği bir şeyi burada söylemek bana karşı silah olarak kullanılırsa kusura bakmayın ben bunu çok acımasızca buluyorum!"

Uğur'un "Kurultay'da sahtekarlık olmamış mıdır?" sorusuna karşı Alçı, "Bence olmuştur. Ama o dönem itirazlar yapılıp, YSK nihai kararını vermeden bu kurultay iptal edilebilirdi. O zaman hiçbir itirazım olmazdı. Ama üzerinden kaç yıl geçtikten sonra..." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Türkiye
Güllü'nün ölümünden 12 gün önce çekilmişti: O görüntüler ortaya çıktı
Güllü'nün ölümünden 12 gün önce çekilmişti: O görüntüler ortaya çıktı
Son dakika | Ercüment Akdeniz tahliye edildi
Son dakika | Ercüment Akdeniz tahliye edildi
Türkiye 5G'ye geçecek ama milyonlar kullanamayacak! İşte can sıkıcı o sebep
Türkiye 5G'ye geçecek ama milyonlar kullanamayacak! İşte can sıkıcı o sebep