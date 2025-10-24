Gözler Ankara'da! CHP kurultay davasında 5. duruşma

Gözler Ankara'da! CHP kurultay davasında 5. duruşma
Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP'nin “mutlak butlan” davası bugün saat 10.00'da başladı. Tarafların son kez dinleneceği duruşmada kesin bir karar çıkması beklenirken, davanın Aralık ayına ertelenebileceği yapılan değerlendirmeler arasında.

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayları’na ilişkin açılan “mutlak butlan” davasında duruşma bugün saat 10.00'da başladı.

CHP'de parti yönetimi, Özgür Özel'in son kurultayı kazanarak bir kez daha Genel Başkan seçilmesiyle davanın “konusuz" kaldığını belirterek dosyanın kapatılması gerektiğini öne sürüyor.

Öte yandan davanın Aralık ayına erteleceği de yapılan değerlendirmeler arasında.

"KURULTAY" VEYA "MUTLAK BUTLAN" DAVASI NEDİR?

CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin tartışmalar yargıya taşındı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayda “rüşvet karşılığı oy satın alındığı” ve “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasıyla dava açtı.

Farklı mahkemelerde açılan davalar, 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tek dosyada birleştirildi. Davacılar, kurultayın iptal edilmesini, Özgür Özel yönetiminin görevden alınmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesini talep ediyor.

Gözlerin çevrildiği davaya ilişkin detaylar haberimizde...

*****

10.08 - KILIÇDAROĞLU'NUN DERHAL GÖREVE İADESİ İSTENDİ

Davacılar vekilinin bu davanın sonuçlarını ortadan kaldırmak için yapılan kurultayın da yok sayılmasına karar verilmesini isteyerek, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun derhal göreve iadesini istedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
Siyaset
Görevinden alınan 'Denizli İl Kültür ve Turizm Müdüründen' sitem dolu paylaşım
Görevinden alınan 'Denizli İl Kültür ve Turizm Müdüründen' sitem dolu paylaşım
Yeni Şafak AKP'nin yargı paketine isyan bayrağı açtı! 'Mülkiyet hakkı tehdit altında"
Yeni Şafak AKP'nin yargı paketine isyan bayrağı açtı! 'Mülkiyet hakkı tehdit altında"