Gözler Ankara'da! CHP kurultay davasında 5. duruşma

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayları’na ilişkin açılan “mutlak butlan” davasında duruşma bugün saat 10.00'da başladı.

CHP'de parti yönetimi, Özgür Özel'in son kurultayı kazanarak bir kez daha Genel Başkan seçilmesiyle davanın “konusuz" kaldığını belirterek dosyanın kapatılması gerektiğini öne sürüyor.

Öte yandan davanın Aralık ayına erteleceği de yapılan değerlendirmeler arasında.

"KURULTAY" VEYA "MUTLAK BUTLAN" DAVASI NEDİR?

CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin tartışmalar yargıya taşındı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayda “rüşvet karşılığı oy satın alındığı” ve “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasıyla dava açtı.

Farklı mahkemelerde açılan davalar, 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tek dosyada birleştirildi. Davacılar, kurultayın iptal edilmesini, Özgür Özel yönetiminin görevden alınmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesini talep ediyor.

Gözlerin çevrildiği davaya ilişkin detaylar haberimizde...

10.08 - KILIÇDAROĞLU'NUN DERHAL GÖREVE İADESİ İSTENDİ

Davacılar vekilinin bu davanın sonuçlarını ortadan kaldırmak için yapılan kurultayın da yok sayılmasına karar verilmesini isteyerek, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun derhal göreve iadesini istedi.