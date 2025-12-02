CHP'den Barzani tepkisi! "Bu bir rezalettir beka sorunudur"

Şırnak Cizre’deki 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu’na Mesut Barzani de katıldı. KDP Başkanı Barzani kendi korumaları geldi. Korumaların uzun namlulu silah taşıdığı görüldü.

Sempozyum İçişleri Bakanlığı ve Şırnak Üniversitesi tarafından düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Vali Birol Ekici ve AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da sempozyuma katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın organize ettiği ve direkt bakan yardımcısının da katıldığı bir etkinlikte başka bir ülkenin silahlı gücünün Türkiye'de uzun namlulu silah kullanılması büyük tepki yarattı.

"REZALET, BEKA SORUNU, GÜVENLİK SORUNU"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Barzani'nin uzun namlulu korumaları için şunları ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanları, Cumhurbaşkanı yabancı bir devlet ziyaretine hiç böyle gittiği görüldü mü? Biz böyle gitmiyorsak, bizim ülkemize nasıl böyle gelebiliyorlar?

Bu bir, bu bir beka sorunudur. Bu bir güvenlik sorunudur. Ben valiye sormak isterim. O korumalar gelirken o silahlar gelirken, ağır silahlar gelirken nasıl müdahale etmedin?

Sen, sen benim valimsin, güvenliği sağlamak zorundasın. İçişleri Bakanlığı'nın oradaki temsilcisisin.

Olacak şey mi? Evet, uzun süreden sonra Bahçeli ile ortak düşündüğümüz bir konu. Bu bir rezalettir.

Bu ülkeyi bu hale getirmeyin. Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürmeye ve bir beka sorunu yaratmaya hakkı yoktur. Ama üzülerek söylüyorum ki, AK Parti'nin 23 yıllık iktidarında benim Mehmetçiğimin, askerimin başına çuval takılır, cevap vermezsin, hesap sormazsın.

38 askerim şehit edilir, Putin'in kapısına gidersin. Benim iki tane askerim diri diri IŞİD canileri tarafından yakılır, bilgi bile toplum alamaz, görüntülerden bunu öğreniriz. Olmaz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Buraya gelen tüm devlet başkanları da layıkıyla korunmuştur, koruyacaktır.

Hiç kimsenin bu ülkeye ağır silahla koruma ordusuyla gelmek gibi bir lüksü hakkı yoktur. Buna iktidarın tepki vermesi, özür dilemesi ve topluma hesap vermesi gerekmektedir.

Kim olursa olsun diyorum bakın. Tüm diplomatlar olabilir, misafirler olabilir, devlet başkanları olabilir, kim geliyorsa gelsin. Kimse buraya bu şartlarda gelemez. Ben genel bir çerçeve çiziyorum. Bu ülkenin güvenliğiyle ilgili hiçbir sıkıntı yoktur, olamaz. Barzani gibi birisi buraya bu şartlarla geliyorsa iktidar bunun hesabını vermelidir.

Kaldı ki devlet başkanları bile böyle gelemez diyorum bakın. Arada bir fark var."

BAKIRHAN'A YANIT

Başarır, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Hatimoğulları'nın ardından Stockholm sendromu hakkındaki sözlerine ilişkin de şunları ifade etti:

"Gelelim Sayın Bakırhan'ın açıklamalarına. Bu açıklamanın süreçle bir alakası yok. Genel başkanımızın bizlerin kastettiği şey şudur; 23 yılın sonunda milyonlarca insan açlık sınırının altındaysa, bu ülkedeki hakim savcıların bile genel kurulda bu konuyu konuşacağız.

Hukuki güvencesi yoksa, Türkiye'de büyük bir adalet sorunu varsa, büyük bir sefalet sorunu varsa, bir demokrasi sorunu varsa, 10 tane belediye başkanı bugün açığa alınmış kayyum varsa, beraat etmiş Ahmet Türk hala görevini iade edilmemişse, Selahattin Demirtaş AİHM kararına rağmen hala cezaevindeyse kimsenin takım tutar gibi parti tutmaması gerektiğini söylüyor.

Biz söylüyoruz bunu. Eğer 23 yıllık bu süreçte birkaç kez iktidar değişseydi, AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı bu halka, seçilmişlere, bizlere bu kadar fütursuz davranamazdı. Biz de olsak, ben de olsa, İyi Parti de olsa, AK Parti de olsa kötü yönetene cezayı keseceksin.

Ve geldiğimiz noktada tam da genel başkanımızın dediği noktadır. Bunu alıp süreçle başka bir noktayla kıyaslamak doğru değildir. Ne dediğimiz, hangi amaçla dediğimiz net bir şekilde bellidir. Hiç konuyu saptırmaya gerek yok. Konuyu doğru yerden anlayalım. Genel başkanımız da bu konuyla ilgili açıklamaları zaten yapmıştır. CHP'ye."

"DEM VEYA AK PARTİ İSTEDİĞİ İÇİN KOMİSYONDA DEĞİLİZ"

Bir gazetecinin konuya ilişkin bir sorusuna da Başarır şunları ifade etti: