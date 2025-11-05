CHP'den AKP'ye yanıt: Hak ettiklerinizi duyarsınız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam Ümraniye'de gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, Gürlek'in, Başsavcı olarak atandıktan yaklaşık 9 ay sonrasına kadar Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak savcılık dışında ek maaş aldığını belgeleriyle ortaya çıkardı.

Özel, bu skandalı açıklamadan önce de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" ifadelerini kullandı.

AKP'DEN YANIT

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel'in sözlerine tepki gösterdi. AKP'li Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır" ifadelerini kullandı.

AKP'li Çelik'in paylaşımına CHP'den de yanıt gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, kendi sosyal medya hesabından AKP'li Çelik'e yanıt verdi.

Yücel, paylaşımında "Siz hakaret edeceksiniz, biz susacağız öyle mi?" diye sorarken, "Bize hak etmediğimizi söylerseniz, siz hak ettiklerinizi duyarsınız" ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN CEVABINI SİZE EN AĞIR ŞEKİLDE MİLLETİMİZ VERECEK"

Deniz Yücel'in paylaşımı şöyle:

"Siz hakaret edeceksiniz, biz susacağız öyle mi?

Siz CHP'yi, CHP'li siyasetçileri karalayacaksınız, biz duracağız öyle mi?

Sen zalimlik yapacaksın, biz bu zulme ses çıkarmayacağız öyle mi?

Bize hak etmediğimizi söylerseniz, siz hak ettiklerinizi duyarsınız!

Genel Başkanımız Özgür Özel’e soruşturma açarak ne mücadelemizi zayıflatabilirsiniz, ne de iktidardan gidişinizi engelleyebilirsiniz!

İstediğiniz kadar soruşturma açın, istediğiniz kadar kamu gücü kullanın, sandık geldiğinde bunların cevabını size en ağır şekilde milletimiz verecek!"