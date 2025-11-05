Özel'in sözlerine AKP'den ilk yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye'de gerçekleştirdiği 65'inci mitinginde gündeme dair konuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun ifadeye çağrılmasına "Utanmıyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Özel konuşmasının devamında ise "Sana yazıklar olsun, zulmün kurusun. Bundan sonra etrafındakilere, bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık! Bundan sonra bizimle uğraşırsan, daha beter tepkiyi göreceksin!" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya platformu NSosyal üzerinden açıklamalarda bulundu.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'mızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."

