CHP'de salı muamması! Kılıçdaroğlu grup kürsüsüne çıksa bile ancak basın açıklaması yapmış olacak

Kılıçdaroğlu’nun salı günü CHP grup toplantısı yapacağı yönündeki açıklamalar gündemdeyken, parti grup yönetiminin tamamının Özel’den yana tavır alması soru işaretleri yarattı. Kılıçdaroğlu’nun 'basın açıklaması' yapabileceği ifade edilirken, TBMM’de kürsü tartışması sürüyor. CHP grubunun Özel'den yana olması ve Kılıçdaroğlu'nun toplantısı için çağrı yapmayacağı, Kılıçdaroğlu'nun da yarın meclis başkanlığına 'basın toplantısı' için başvuru yapabileceği, kendisine bir salon tahsis edilebileceği kaydediliyor.

İKİ İSMİN DE PROGRAMI BELLİ

Nefes'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre mutlak butlan kararıyla CHP’ye atanan Kılıçdaroğlu’nun salı günü Meclis grup toplantısında konuşma yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde "Grup toplantısında kürsüye çıkacak mısınız?" sorusuna "Elbette" yanıtını vermişti.

ÖZGÜR ÖZEL PROGRAMINI ERTELEMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ise aynı gün için planlanan TBMM Grup Toplantısı programını değiştirmediği bildirildi. Özel’in, grup toplantısını gerçekleştirdikten sonra akşam saatlerinde Manisa’ya geçeceği belirtildi. Özel’in Manisa programı, Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında planlanmıştı.

CHP GRUBU ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANA

CHP TBMM Grup Yönetimi’nin, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapması için çağrı yapmayacağı biliniyor. 9 kişilik grup yönetiminin Özel ve ekibinin kontrolünde olduğu belirtilirken, grup toplantısının ancak bu yönetimin çağrısıyla yapılabildiği aktarıldı.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de grup toplantısı yapmasının mevcut koşullarda mümkün olmadığı, ancak 'basın açıklaması' için başvuru yapılabileceği ifade ediliyor.

BASIN AÇIKLAMASI FORMÜLÜ GÜNDEMDE

TBMM Başkanlığı’nın uygun görmesi halinde Kılıçdaroğlu’na bir salon tahsis edilebileceği belirtiliyor. Ancak bu seçeneğin resmi olarak 'grup toplantısı' sayılmayacağı ifade ediliyor.

Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te konuşma yapmasının 'basın açıklaması' statüsünde gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Başkanı ve grup başkanvekillerini görevden alabileceği yönünde iddialar da gündemde yer aldı. Bu süreç için 35 milletvekilinin imzasıyla güvensizlik önergesi verilmesi gerektiği belirtiliyor.

Önergenin kabul edilmesi halinde kapalı oturumda grup yönetiminin düşmesi için 70 oy gerektiği, yeni grup yönetimi için de aynı sayının aranacağı ifade ediliyor.

"SEÇİLMİŞLERİN KÜRSÜSÜDÜR"

CHP lideri Özgür Özel’in daha önce yaptığı açıklamalarda, "Meclis kürsüsü seçilmişlerin kürsüsüdür" ifadelerini kullandığı hatırlatılıyor. Kılıçdaroğlu’nun salı günü kürsüye çıkıp çıkamayacağı konusu parti içinde tartışma yaratmış durumda.

SALONDA KATILIM HAZIRLIĞI

Özgür Özel’in son grup konuşmasında geniş katılım olurken, Kılıçdaroğlu’nun olası konuşması için sınırlı sayıda milletvekiliyle salona girileceği iddia ediliyor. Bu kapsamda bazı hazırlıkların yapıldığı öne sürülüyor.