CHP Bodrum'da istifa depremi: İlçe başkanı ve çok sayıda CHP'li ayrıldı

CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, “İktidar yolunda, YENİ bir umutla” sloganıyla düzenlenen toplantıda partisinden istifa ettiğini duyurdu. Işın’ın ardından geçmiş dönem ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda CHP’li de partiden ayrıldığını açıkladı.

Işın, aldığı kararın bir tepki ya da öfke sonucu değil, “vicdan kararı” olduğunu vurguladı.

TUNA IŞIN: "BU BİR ARINMA DEĞİL, BİR ELE GEÇİRMEDİR"

İstifa açıklamasında CHP Genel Merkezi’nde yaşanan görevden alma süreçlerine dikkat çeken Işın, bu gelişmelerin kararlarında etkili olduğunu belirtti.

Işın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Arınma diye çıkılan yolda il ve ilçe başkanları hiçbir davanın konusu olmamalarına rağmen görevden alınıyorsa bu bir arınma değil, bir ele geçirmedir. Biz bu ele geçirmeye hem vicdanen hem gönüllü olarak karşıyız.”

“BİZ MÜCADELEYİ BIRAKMIYORUZ. TAM TERSİNE YENİ BİR MÜCADELEYE BAŞLIYORUZ”

İstifa kararının yalnızca ilçe yönetiminin aldığı bir karar olmadığını belirten Işın, süreçte mahalle toplantıları yapıldığını ve üyelerle anketler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu çalışmalar sonucunda kararın Bodrum örgütünün ortak iradesini yansıttığını söyleyen Işın, mücadeleyi bırakmadıklarını, aksine yeni bir sürecin başladığını dile getirdi.

Kararın öfkeyle alınmış bir adım olmadığını vurgulayan Işın, bunun ağır bir sorumluluğun sonucu olduğunu söyledi.

Işın, “Biz mücadeleyi bırakmıyoruz. Tam tersine yeni bir mücadeleye başlıyoruz” diyerek, yaklaşık bir ay içinde yeni üyelik süreci ve yeni siyasi oluşuma ilişkin ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

"MÜCADELEYE DEVAM, DURMAK YOK"

Yeni oluşum çalışmalarının Bodrum merkezinde, daha önce seçim dönemlerinde kullanılan seçim ofisinden yürütüleceğini belirten Işın, sözlerini “Mücadeleye devam, durmak yok. Halkın içinde, halkla beraber, halkla el ele çalışacağız.” ifadelerle tamamladı

CHP Bodrum'daki istifa kararlarının ardından, partide yaşanan ayrılıklar ve istifalar kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. (ANKA)