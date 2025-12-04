Cellat polemiği büyüyor: AKP'li İbiş meseleyi tümden yanlış anlamış! Erdoğan'ın dedesinin kütüğü paylaşıldı

Cellat polemiği büyüyor: AKP'li İbiş meseleyi tümden yanlış anlamış! Erdoğan'ın dedesinin kütüğü paylaşıldı
Siyasette cellat tartışmaları son sürat devam ediyor. Erdoğan'ın CHP'yi geçmişteki olaylar nedeni ile hedef alan sözlerinin ardından CHP Lideri Özel, kurtuluş mücadelesinde her kesimden insanın birlikte mücadele ettiğini söyledi, "Deden neredeydi' sözleri ile bu birliği hatırlattı. AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise meseleyi yanlış anlayıp Erdoğan'ın dedesinin kütüğünü paylaştı.

Türkiye siyasetinde şimdi de cellat polemiği yaşanıyor. CHP Lideri Özel'in rekor oy ile seçildiği 39'ncu Olağan Kurultayı'nda kullandığı cellat ifadesi, DEM Parti'nin CHP'ye eleştiri getiren sözleri ile karşılık buldu.

CHP Lideri kurultay konuşmasında "Bir Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğunuz celladınıza âşık olmamaya davet ediyorum" sözlerini kullandı. DEM Parti tarafından eleştiri ile karşılanan bu ifadelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelen tepkiler üzerine bazı gazetecilere, bu sözlerle DEM Parti'yi kastetmediğini, DEM Partili siyasetçilerin üzerine alınmasına üzüldüğünü söyledi.

TARTIŞMALARA ERDOĞAN DA DAHİL OLDU

CHP ile DEM arasında devam eden tartışmalara AKP Lideri Erdoğan da dahil oldu. Partisinin grup toplantısında bu polemiğe giren Erdoğan Özel'e seslenerek "Neymiş DEM Parti'nin sürece katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Sayın Özel cesaretin varsa ve cellat görmek istiyorsan aynaya bak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerinin devamında ise şöyle konuşmuştu:

  • "Neymiş? DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş; yani celladına aşık olmakmış. İnsanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur. Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun, hadi dış politikadan haberin yok, hadi ekonomide elifi görsen mertek zannedersin; insan bari kendi geçmişini bilir, kendi kara sicilini bilir"

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A CELLAT YANITI: SENİN DEDE NEREDEYDİ

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Özel'in ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Dün Kurultayda yeniden Genel Başkan seçilmesinin ardından ilk defa tutuklu cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden Özel, Erdoğan'a yanıt verdi.

“Bu tartışmadan Erdoğan’a ekmek çıkmaz. Sen hem ta tarihe, gerilere gerilere atıflar yapacak, bundan on yıllar, yüzyıl öncesine doğru gidecek… ‘Cumhuriyeti biz kurduk’ dedik mi, Cumhuriyet Halk Partisi haklı olarak ‘Aa o zaman tek parti vardı, hepimizin dedesi oradaydı’ diyor. İyi. ‘Türkiye’yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren parti.’ ‘Tek parti vardı biz oradaydık, dedeler oradaydı.’ Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak, ‘CHP yaptı’, senin deden neredeydi? Hani ya? Çanakkale’de dedeler omuz omuza. Tarihten acılı husumet çıkarabilecek bir şeye atıf yaparken CHP tek başına. Nerede bu yoğurdun bolluğu?”

KURTULUŞ İÇİN ORTAK MÜCADELEYE ATIF

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, milletin sırt sırta verip savaştığını ve zor zamanların beraberlik ile atlatıldığını hatırlatan Özel, geçmişin tartışmalı konularında faturanın CHP'ye çıkarılmasına itiraz etti.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'senin deden neredeydi? Hani ya? Çanakkale'de omuz omuza. Tarihten acılı husumet çıkarabilecek bir şeye atıf yaparken CHP tek başına" sözleri ile geçmişin her noktasında ortak olunduğu hatırlattı.

AKP'Lİ İBİŞ KONUYU YANLIŞ ANLADI: DEDENİN KÜTÜĞÜNÜ PAYLAŞTI

CHP Lideri Özel'in bu sözlerinin ardından AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş konuyu yanlış anladı. İbiş, Özgür Özel'in Erdoğan'ın dedesine olumsuz ifadeler kullandığı düşüncesi ile sosyal medya hesabından dedeye ait olduğu belirtilen şehit belgesini paylaştı.

Yusuf İbiş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı. Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin"

MSB 2018’DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2018 yılında yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in Sarıkamış Harekâtı’nda askere gittiği ve askerlik görevi sırasında şehit olduğu belirtilmişti. Açıklamada, arşiv kayıtlarında 'askerde meçhul' ifadelerinin yer aldığı bildirilmişti.

