Son Dakika | Cellat tartışmasında Özel Erdoğan'a ateş püskürdü! "Senin dede neredeydi"

CHP Lideri Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde 39. CHP Olağan Kurultay'ında kullandığı 'cellat' ifadesi ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Özel'in Kurultay'da kullandığı "Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz cellatımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında "Cellat istiyorsan aynaya bak" şeklinde yanıt vermişti.

CHP Lideri Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'cellat' tartışmaları ile ilgili kendisine yönelik sözlerine Silivri'den tepki göstererek şunları söyledi:

"10 yıl önce senin iktidarında Taybet Ana'nın cenazesinin 7 gün yerde kaldığını, kadınların o cenaze çürümesin diye elinde beyaz bayrakla giderken üstüne ateş açıldığını hatırlamayacaksın. Ya da bir milletvekilinin annesinin cenazesine o cenazeyi burada tutmayız diye saldırıldığını, gömüye izin verilmediğini, defne izin verilmeyen meselenin senin döneminde olduğunu, senin bakanlarının da bunu, bu duruma vaziyet ettiğini, sessiz kaldığını görmeyeceksin. Millet bilmiyor mu senin döneminde ne oldu?"

CELLAT TARTIŞMASINDA ÖZEL ERDOĞAN'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güngören'de düzenlenecek miting öncesinde Silivri Cezaevi'nde aralarında Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fatih Altaylı'nın da bulunduğu tutukluları ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine sert bir şekilde yanıt verdi.

"Erdoğan'a ekmek çıkmaz. Sen hem ta tarihe gerilere gerilere atıflar yapacak bundan 10 yıllar, bir yüzyıl öncesine doğru gidecek. Cumhuriyeti biz kurduk dedik mi? Cumhuriyet Halk Partisi haklı. Aa o zaman tek parti vardı, hepimizin dedesi oradaydı. İyi. Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren Tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin dede neredeydi? Hani ya Çanakkale'de dedeler omuz omuza tarihten acılığı, husumet çıkarabilecek bir şeye atıf yaparken CHP tek başına. Nerede bu yoğurdun bolluğu? Millete 80 yıllık, 90 yıllık, 100 yıllık hatırlatmalar yaparak bir şeyler yapmaya çalışacaksın" ifadelerini kullanan Özel, Hendek Olayları'nı hatırlatarak tepkisini şöyle sürdürdü:

"Örneğin bundan 10 yıl önce senin iktidarında Taybet Ana'nın cenazesinin 7 gün yerde kaldığını, kadınların o cenaze çürümesin diye elinde beyaz bayrakla giderken üstüne ateş açıldığını hatırlamayacaksın. Ya da bir milletvekilinin annesinin cenazesine o cenazeyi burada tutmayız diye saldırıldığını, gömüye izin verilmediğini, defne izin verilmeyen meselenin senin döneminde olduğunu, senin bakanlarının da bunu, bu duruma vaziyet ettiğini, sessiz kaldığını görmeyeceksin. Millet bilmiyor mu senin döneminde ne oldu?"

"EDİRNE'DE 9 YILDIR BİR VATAN EVLADI YATIYOR"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demiratş'ın 'seni başkan yaptırmayacağız' dediği için yıllardır hapis yattığını belirten Özel, "Edirne'de 9 yıldır bir bir vatan evladı gidiyor orada yatıyor. Ne suçu ne? Sana demiş ki seni başkan yaptırmayacağız" dedi ve şöyle devam etti:

"Ben hiçbir partinin, hiçbir aktörünün, aktörlerinin arasına girmeyi, aktörlerine onu demeyi asla böyle bir şey yapmam, yapmadım, yapmıyorum ama rejime şeytan değiştirenler, muhataplıkta aktör değiştirenler bu samimiyetsizliği millet görür, bilir. Benim orada söylediğim baskı dönemleri, zulümler ve bu baskıyla bağlılık yaratma meselesi bugün Türkiye'de önemli miktar muhalif seçmende bir duygu durum bozukluğu yaratıyor. Zaten bunun doğru olduğunu bildikleri için bugün çıkmış Erdoğan onun üstünden bir şeyler yapmaya, bir şeyler devşirmeye çalışıyor."

"Bugüne kadar 9 yıl boyunca bir siyasi partinin iki eş genel başkanını hapiste tutacaksın Figen Hanım'la Selahattin Demirtaş'ı ondan sonra da halen daha kararları uygulamayacaksın. Halen daha kayyımlar yönetiyor seçtikleri değil Kürtlerin. Sonra da efendim CHP'ye cellat tarifi falan yapacaksın. O, bu diğer tartışmayı dün sonlandırdık hep beraber. Tayyip Bey'e buradan ekmek çıkmaz ama buradan ekmek çıkarmaya kalkarsa siyaseten çok aç kalır daha. Geçti o dönemler."

"DURMAMIZ GEREKEN YERDE DURUYORUZ"

Partisinin, terör örgütü lideri Öcalan'ı ziyaret eden komisyon heyetinde yer almamasına gelen eleşitirelere de yanıt veren Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi kendi kararını verdi arkadaşlar. Herkes kendi kararını savunsun. Kararı millet verir en sonunda" dedi.

"Ben barış sürecine, ben müzakereye, ben komisyona, ben bu işin hal olmasina, Sayın Bahçeli'nin terörsüz Türkiye beklentisine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörsüz ve demokratik Türkiye mücadelesine, komisyondaki demokrasi adının yer almasına hepsine değer veriyorum arkadaşlar" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı, "Hepsine değer veriyorum ve ortaya cesaret koyuyorum. Yapacağımız durmamız gereken yerde duruyoruz" şeklinde konuştu.