Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde partisinin kurultayında isim vermeden kullandığı "celladına aşık olmak” ve “Stockholm sendromu” benzetmelerine ilişkin çıkan tartışmalara ilişkin konuşan Erdoğan, "Şimdi çıkmış artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? Dem Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Yani celladına aşık olmakmış. Ya insanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur." dedi.

Erdoğan, konuşmasının başında Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma insansız savaş uçağının yaptığı son testlere değindi. Kızılelma’nın havadan havaya görüş ötesi hedefi vurabilen ilk insansız savaş uçağı olduğunu belirten Erdoğan, bunun Türk savunma sanayii için “ciddi bir stratejik kapasite artışı” olduğunu söyledi. Testlerin Sinop’ta yapıldığını hatırlatan Erdoğan, Özgür Özel’in daha önceki eleştirilerine atıfla “Gölge etme, başka ihsan istemez” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının devamında CHP lideri Özgür Özel’in kurultaydaki sözlerini hedef aldı. Özel’in, DEM Parti’nin “terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi” üzerinden kullandığı “Stockholm sendromu" benzetmesini eleştiren Erdoğan, "Şimdi çıkmış artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? Dem Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Yani celladına aşık olmakmış. Ya insanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur. Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun, hadi dış politikadan haberin yok, hadi ekonomide Elif'i görsen mertek zannedersin. İnsan bari kendi geçmişini bilir, kendi kara sicilini bilir. Şimdi bu beyefendiye sormak lazım. Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın?" dedi.

Konuşmasında CHP’nin geçmişine yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “Benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir” dedi. Erdoğan, "Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. Şurada Ulus meydanında İstiklal Mahkemelerinde alelacele kararlar alıp darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir. Merhum Menderes'in, Polatkan'ı, Zorlu'yu adım adım darağacına kimin taşıdığını milletim bilir. Şimdi ardından timsah gözyaşları döktükleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına kimin sessiz kalarak onay verdiğini benim milletim çok iyi bilir." dedi.

Erdoğan devamında, "Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına kimin sessiz kalarak onay verdiğini benim milletim çok iyi bilir. Terörle mücadele adı altında Tunceli'den başlayarak bizim dönemimize kadar Kürt kardeşlerimizin kanını kimin döktüğünü benim milletim çok iyi bilir. Sayın Özel Hedef saptırmasın. Kendini boşu boşuna hiç yormasın. Eğer cesareti varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine baksın. CHP'nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir." dedi.

Erdoğan, CHP’ye yönelik eleştirilerini 2023 seçim sürecine taşıyarak, “Sırf oy vermediler diye depremzedelerimize etmediklerini bırakmadılar” iddiasında bulundu. Erdoğan bu ifadeleri kullandı: