Stockholm sendromu tartışmasına Erdoğan da girdi: Cellat görmek istiyorsa...
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde partisinin kurultayında isim vermeden kullandığı "celladına aşık olmak” ve “Stockholm sendromu” benzetmelerine ilişkin çıkan tartışmalara ilişkin konuşan Erdoğan, "Şimdi çıkmış artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? Dem Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Yani celladına aşık olmakmış. Ya insanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur." dedi.
Erdoğan, konuşmasının başında Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma insansız savaş uçağının yaptığı son testlere değindi. Kızılelma’nın havadan havaya görüş ötesi hedefi vurabilen ilk insansız savaş uçağı olduğunu belirten Erdoğan, bunun Türk savunma sanayii için “ciddi bir stratejik kapasite artışı” olduğunu söyledi. Testlerin Sinop’ta yapıldığını hatırlatan Erdoğan, Özgür Özel’in daha önceki eleştirilerine atıfla “Gölge etme, başka ihsan istemez” ifadelerini kullandı.
“KILIÇDAROĞLU GİBİ BİRİLERİNİ CELLAT İLAN EDİYORLAR”
Erdoğan konuşmasının devamında CHP lideri Özgür Özel’in kurultaydaki sözlerini hedef aldı. Özel’in, DEM Parti’nin “terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi” üzerinden kullandığı “Stockholm sendromu" benzetmesini eleştiren Erdoğan, "Şimdi çıkmış artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? Dem Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Yani celladına aşık olmakmış. Ya insanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur. Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun, hadi dış politikadan haberin yok, hadi ekonomide Elif'i görsen mertek zannedersin. İnsan bari kendi geçmişini bilir, kendi kara sicilini bilir. Şimdi bu beyefendiye sormak lazım. Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın?" dedi.
“KÜRT KARDEŞİM KİMİN CELLAT OLDUĞUNU İYİ BİLİR”
Konuşmasında CHP’nin geçmişine yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “Benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir” dedi. Erdoğan, "Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. Şurada Ulus meydanında İstiklal Mahkemelerinde alelacele kararlar alıp darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir. Merhum Menderes'in, Polatkan'ı, Zorlu'yu adım adım darağacına kimin taşıdığını milletim bilir. Şimdi ardından timsah gözyaşları döktükleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına kimin sessiz kalarak onay verdiğini benim milletim çok iyi bilir." dedi.
Erdoğan devamında, "Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına kimin sessiz kalarak onay verdiğini benim milletim çok iyi bilir. Terörle mücadele adı altında Tunceli'den başlayarak bizim dönemimize kadar Kürt kardeşlerimizin kanını kimin döktüğünü benim milletim çok iyi bilir. Sayın Özel Hedef saptırmasın. Kendini boşu boşuna hiç yormasın. Eğer cesareti varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine baksın. CHP'nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir." dedi.
“DEPREMZEDELERE YÖNELİK TUTUMLARINI UNUTMADIK”
Erdoğan, CHP’ye yönelik eleştirilerini 2023 seçim sürecine taşıyarak, “Sırf oy vermediler diye depremzedelerimize etmediklerini bırakmadılar” iddiasında bulundu. Erdoğan bu ifadeleri kullandı:
"Değerli kardeşlerim, burada şunu da ifade etmek durumundayım. Yönetim değişiyor. Fakat CHP her şeye çıkar odaklı bakma alışkanlığından bir türlü kurtulamıyor. CHP'nin gözünde kendileri ağ geri kalan milyonlar ise Maraba. Kürt kardeşlerim herkese bunlar için sadece bir oy deposu. Ama artık yutmazlar. Denklem gayet basit. Hiçbir karşılık beklemeden seçimlerde oy verdiğinizde sizden iyisi yok. Tersi bir durumda ise sizden kötüsü yok. Bakın biz bunu daha önce 14-28 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesinde şahit olduk. Sırf kendi Cumhurbaşkanı adaylarına oy vermediler diye deprem zedelerimize günlerce etmediklerini bırakmadılar. Gece vakti misafirhanelerden kovmaktan sosyal medyadaki edepsizliklere kadar her türlü vicdansızlığı, her türlü hoyratlığı sergilediler. Bugün de aslında aynısı tekerrür ediyor. CHP zihin kodlarındaki faşizmi ve elitizmi dışa vuruyor. CHP'nin saklamaya çalıştığı gizli yüzü, niyeti, fikri ve zikri deşifre oluyor. AK Parti olarak bizim tavrımız bellidir. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz Türküyle, Kürtüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeden 86 milyonun hiçbir ferdini aynı samimiyetle, aynı muhabbetle bağrımıza basacağız. Terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmalarla ilgili şu hakikati bugün tarihe kayıt olarak düşmek istiyorum. Bundan 24 sene evvel 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken sergilediğimiz irade neyse 2005 yılında Diyarbakır'da bu sorun benim de sorunumdur derken ortaya koyduğumuz cesaret neyse 2013 yılında çözüm için baldıran zehri içmek gerekirse biz o baldıran zehrini de içeriz. Yeter ki bu ülkeye huzur gelsin, refah gelsin dediğimiz gündeki kararlılığımız neyse AK Parti olarak bugün de aynı iradeyi aynı cesareti ve samimiyeti taşıyoruz."