İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul’da yeni yılın ardından başlayan haftanın ilk iş gününde sabah saatleriyle birlikte trafik yoğunluğu yeniden kendini gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluk haritasından elde edilen verilere göre, saat 08.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyesine ulaştı.

Haftanın ilk günü olması ve tatil sonrası işe dönüşlerin başlaması, özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında araç trafiğini artırdı.

Anadolu Yakası’nda yoğunluk oranı yüzde 60 olarak ölçülürken, bazı bölgelerde sürücüler zaman zaman dur-kalk şeklinde ilerlemek zorunda kaldı. Özellikle Kadıköy D-100 Karayolu’nda sabah saatlerinde trafik akışının belirgin şekilde yavaşladığı, araçların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Toplu taşıma durakları çevresinde de yolcu hareketliliğinin arttığı dikkat çekti.

TOPLU TAŞIMA ÖNERİLİYOR

Yetkililer, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun gün boyunca kademeli olarak azalmasının beklendiğini belirtirken, sürücülere mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.