10 ilde 'oto yedek parça' dolandırıcılığı operasyonu: 25 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden oto yedek parçası satışı vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Tekirdağ merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda yakalanan 29 şüpheliden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, dev bir dolandırıcılık şebekesini gün yüzüne çıkardı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu, suç örgütünün internet siteleri üzerinden "oto yedek parçası" satma vaadiyle 500’den fazla vatandaşı mağdur ettiği ve yaklaşık 250 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlar, Tekirdağ merkezli olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamındaki iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli oldu.

BAKAN YERLİKAYA’DAN UYARI

Sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, vatandaşları internet üzerinden yapılan oto yedek parçası alışverişlerinde dikkatli olmaya çağırdı. Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 25’inin tutuklandığını, 4’ü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirten Yerlikaya, siber suçlarla mücadele eden emniyet güçlerini tebrik etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

