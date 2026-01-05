10 ilde 'oto yedek parça' dolandırıcılığı operasyonu: 25 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, dev bir dolandırıcılık şebekesini gün yüzüne çıkardı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu, suç örgütünün internet siteleri üzerinden "oto yedek parçası" satma vaadiyle 500’den fazla vatandaşı mağdur ettiği ve yaklaşık 250 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlar, Tekirdağ merkezli olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamındaki iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli oldu.

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

BAKAN YERLİKAYA’DAN UYARI

Sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, vatandaşları internet üzerinden yapılan oto yedek parçası alışverişlerinde dikkatli olmaya çağırdı. Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 25’inin tutuklandığını, 4’ü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirten Yerlikaya, siber suçlarla mücadele eden emniyet güçlerini tebrik etti.