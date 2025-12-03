Son Dakika | Erdoğan'dan Barzani tepkisi! "Bahçeli'yi hedef alması kabul edilemez"

KDP Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak ziyareti üzerine yaşanan gerilim giderek artmaya devam ediyor. Barzani'nin ziyaretinde özel korumalarının uzun namlulu silahlar ile yurt topraklarında gözükmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

Önce kamuoyunun tepkisini çeken bu görüntülere Cumhurbaşkanının danışmalarından MHP Lideri Bahçeli'ye, muhalefetten STK'lara kadar tepkiler art arda geldi. MHP Lideri Bahçeli Türkgün gazetesine verdiği röportajda söz konusu görüntülere çok sert tepki gösterip şu ifadeleri kullanmıştı:

" Yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır."

BARZANİ'NİN OFİSİNDEN SERT AÇIKLAMA: ALLAH HİDAYET VERDİ SANIYORDUK

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Barzani'nin ofisinden bir açıklama geldi. O açıklamada, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin haftalık grup toplantısında bu konuya değindi. Bahçeli'yi hedef alan sözleri 'saygısız ve hadsiz' olarak tanımlayan Erdoğan, bu açıklamaları da kabul edilemez bulduğunu şu sözler ile belirtti:

Gerek parti sözcümüz, gerekse Dışişleri Bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş, gerekli diplomatik adımlar atılmış, izahat yapılması istenmiştir.

Erdoğan'ın konu hakkındaki sözlerinin yer aldığı açıklamasındaki kısım şu şekilde oldu:

Partimizin, ittifakımızın ve devletimizin önce terörsüz Türkiye'yi, ardından ülkemize yönelik terör tehdidinin bertaraf edildiği terörsüz bölgeyi inşa etme azmi tamdır. Cumhur İttifakı hedef, anlayış ve fikir birliği içindedir. Her fırsatta söylüyorum. Bugün tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Allah'ın izniyle, aziz milletimizin de hayır duasıyla bu sefer başaracağız. Evlatlarımıza terörün karanlık gölgesinin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah teslim edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bir siyasi risk alıyorsak, sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koyuyorsak işte bunun için alıyoruz. Türkiye'ye yarım asırlık bir beladan, yarım asırlık bir sorundan, yarım asırlık bir musibetten tamamen kurtulsun diye bunları yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nın bütün mücadelesi bunun içindir. Bu hedefe suhuletle varmak içindir. Bu noktada ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek isterim. Gerek parti sözcümüz, gerekse Dışişleri Bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş, gerekli diplomatik adımlar atılmış, izahat yapılması istenmiştir. Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli ve düzeltilmelidir. Öte yandan bundan sonra sürecin biraz daha ivme kazanmasını ümit ediyoruz. İyimser konuşurken 23 yıllık tecrübelerimizin ışığında elbette şu riskleri de göz ardı etmiyoruz.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP yayın organı olarak bilinen Türkgün gazetesine verdiği röportajda, Barzani’nin Şırnak ziyaretini ve sempozyuma katılımında uzun namlulu silahlı korumalarının Cizre sokaklarında görülmesini eleştirmişti.

Bahçeli, Barzani'nin korumalarının silahlarıyla görüntülenmesine tepki göstererek şöyle demişti:

"Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır."

BARZANİ'DEN BAHÇELİ'YE: ALLAH HİDAYET VERDİ SANIYORDUK

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Barzani'nin ofisinden şu açıklama yapıldı: