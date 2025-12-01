Bu niye daha önce kimsenin aklına gelmedi! Destici: Bekarları işe almayın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Destici, burada yaptığı konuşmada, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hatice Ünal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Emniyet camiasına başsağlığı diledi.

"EVLENMEYENLERİ İŞE ALMAYACAKSIN"

Destici, Türkiye'deki genç nüfusun gerilemesiyle ilgili de dikkat çeken bir öneride bulundu.

Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir" önerisinde bulundu.