Cumhur İttifakı'nda ipler koptu! Destici'den MHP'ye zehir zemberek sözler

Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Destici, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşülmesi ve ittifak ortakları MHP'nin, "Cumhur ittifakı gölgesi altında niyetiniz ve amacınız nedir?" sözlerine yanıt verdi.

MHP cephesi, sürece en başından beri karşı çıkan ve son dönemde de eleştirilerini ağırlaştıran Destici'ye tepki göstermiş, 'kaygıları' ifade ederken adaba uymadığını ifade etmişti.

Destici, MHP'nin ismini anmadan yanıt verdi. Destici, MHP'nin geçmişteki PKK hakkındaki ifadeleri ile şimdi arasında bir ters düşme olduğunu işaret ederek konuştu. Destici, eleştirilerinin sertliğini üstelik bir adım daha öteye taşıdı.

MHP'YE BÖYLE YANIT VERDİ! "ORTALAMA ZEKANIN ALTINDAKİLER DE..."

Destici, söylediklerini 'ortalama zekanın altındakilerin de' anlayabileceğini ifade etti. Destici şunları dile getirdi:

"Teröre, teröriste taviz verenler, müzakere edenler değil, mücadele edenler yenmiştir. Biz de öyle yendik. Çok gitmeyelim, son 10 yıla bakalım. 2008-2014-15 arası müzakere süreci; ne oldu o süreçte terör azdı. 2015’ten sonra sıkı bir mücadele başladı ve şu anda terörsüz bir Türkiye var. Mücadeleyle biz terörü bitirdik. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Çoğu PKK ve onun yardakçılarından, nadiren başka yerlerden tepkilere maruz kalıyoruz, hatta tehditler alıyoruz. Her soruya verecek cevabımız var. Biz doğrularla yürüyoruz, inandıklarımızı söylüyoruz, inancımızın, davamızın, ideolojimizin gereğini yapıyoruz. Aziz Türk milletine, tarihe karşı sorumluluklarımız var. Açık olmak, açık konuşmak lazım. Söylediklerimiz çok net. Çok basit. Ortalama hatta ortalamanın altında zekaya sahip ve art niyetli olmayan herkes anlayabilir. Terör örgütünün geçmişte işlediği suçlar yok sayılamaz. Bu suçları işleyenler affedilemez. En önemlisi kanlı ve hain terör örgütü bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi sayılamaz ve kabul edilemez. Devlet, bir terör örgütüyle denk taraflarmış gibi aynı masaya oturtulamaz. Cumhuriyetin temel niteliklerinden taviz verilemez. Milletimizin birliğine, bağımsızlığına, istikbaline, evlatlarına kurşun sıkanların söylediklerini hiçbir zaman ciddiye almadım, bundan sonra da almayacağım. Dün, bugün söylediklerinin tam tersini söyleyen, söylediklerine itiraz eden herkesi ihanetle suçlayan; yarın da bugün söylediklerinin tam tersini söyleyecek olanları da söylediklerini de bunların saçma sapan suçlamalarını da ciddiye almıyorum"



Destici, İmralı Adası'nda süreç için kurulan komisyon üyelerinin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmesi hakkında şunları ifade etti:

"Terör örgütünün siyasi uzantısı, dün meclisteki grup toplantısında, görüşmenin Suriye’deki mevcut durum için çok önemli olduğu açıklamasını yaptı. Aynı yapı, birkaç ay önce Suriye’de elde edilen statünün, çok yakında Türkiye’de de elde edileceği açıklamasını yapmıştı. Görüşmede terörist başına iki soru sorulduğu dillendiriliyor. Birincisi, PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının söylendiği ama bunun sahada görülmediği; ikincisi, Suriye’de YPG’nin neden silah bırakmadığı ve merkezi yönetime dahil olmadığı. Dünden bugüne, yaşanan her gelişme, PKK, özellikle PKK’nın siyasi uzantıları tarafından söylenen her söz, endişelerimizi ve söylediklerimizi haklı çıkarmaktadır. Milletimiz ve ülkemiz adına endişeliyiz. Bu süreçte, PKK’nın meşrulaştırılmasına ve PKK’nın misyonunun barış isteği olarak özetlenmesine itiraz edenlerin terörden fayda sağlamakla suçlanmasını hayretle ve ibretle izliyoruz. Gelişmeleri elbette takip edeceğiz ve fikrimizi, düşüncemizi ifade edeceğiz. Milletimiz, ülkemizin birliğinden asla taviz vermeyecektir. Milletimiz dilinden, kimliğinden asla taviz vermeyecektir. Biz bu aziz Müslüman Türk milletinin ferasetine ve irfanına güveniyoruz"

"KAPALI KAPILAR ARASINDA YÜRÜTÜLÜYOR"

Destici, sürecin de kapalı kapılar arasında yürütüldüğünü savundu. Destici şöyle konuştu: