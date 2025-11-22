Cumhur İttifakı'nda 'İmralı' çatlağı!

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu teşkilatlarına yönelik eğitim toplantısına katıldı.

Destici, sürece ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın 40 yılı aşkın süredir en çok bölge halkına zarar verdiğini belirten Destici, "Terörle, teröristle müzakere olmaz. Bu faturayı geçmişte devlet, millet ve en çok da bölge insanı ödedi" dedi.

Destici DEM-İmralı ziyaretini yazan Özkök'e sert çıktı DEM ve BBP birbirine girdi: Fesih çağrısı geldi tansiyon yükseldi!

Destici, bölge halkının terör örgütü PKK'yı Kürtlerin temsilcisi olarak kabul etmediğini belirterek, "Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu kanlı ve hain terör örgütü PKK, asla Kürtlerin değil, emperyalistlerin, Siyonistlerin daha da açıkçası ABD'nin, batılı bazı devletlerin ve o devletlerin CIA gibi, MOSSAD gibi istihbarat örgütlerinin temsilcisidir. Onların maşasıdır. Onun için geçtiğimiz günlerde şunu demiştim; 'Emperyalistlerin, Siyonistlerin, bu istihbarat örgütlerinin boyunlarındaki tasmayı çıkarmadan onlarla muhatap olunamaz.' Çünkü görünürde terörist başı muhatap sanırsınız ya da terör örgütünün temsilcilerini, siyasi uzantılarını muhatap sanırsınız ama aslında muhatap onların boynundaki tasmanın zincirini elinde tutanlardır. Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ, KÜRT KARDEŞLERİMİZİN TEMSİLCİSİ OLARAK KABUL ETMİYORUZ"

"Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz. Bunlarla müzakere edilerek sorun çözülmez" diyen Destici açıklamasında, "Daha önce bunlar denendi ve maalesef faturayı Türkiye Cumhuriyeti devleti ödedi. Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle Türk milleti ödedi. En çok da bölgede yaşayan kardeşlerimiz ödedi. Şimdi yine bölgede devletin yanında durmuş, güvenlik korucusu olarak can vermiş, varını yoğunu terörle mücadeleye adamış, devletin varlığının, milletin birliğinin yanında durmuş kardeşlerimiz endişelidir.

Biz asla terör örgütünü, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak kabul etmedik, etmiyoruz. Onun için muhatap alınmasını da doğru bulmuyoruz. Muhatap alınması gereken birisi varsa, o da bugüne kadar bin yıllık bir süreçte öyle aileler var ki bin yıldır bu devletin ve milletin yanındalar. İşte muhatap almanız gereken asıl onlardır" ifadelerini kullandı.