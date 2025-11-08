Berat Albayrak'tan sürpriz bir o kadar da manidar ziyaret!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Albayrak, yanında Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak da eşlik etti.

Albayrak'ı Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de karşıladı. Sözer'in yanında Bilecik Yeşilay Başkanı Muzaffer Tekelioğlu da yer aldı.

Tekelioğlu, Albayrak ailesini misafir etmek istedi. Berat Albayrak da, "Uzun yolun yolcusuyuz, misafirlerimiz de var. Şeyh Edebali hazretlerini ziyaret etmek istedik" diyerek teklifi geri çevirdi.

Esra Albayrak da Yeşilay gönüllülerine çalışmalarına teşekkür etti.

ŞEYH EDEBALİ SALTANATI BÖYLE MÜJDELEMİŞTİ...

Osmanlı İmpratorluğu'nun fikir babaları arasında gösterilen Şeyh Edebali, imparatorluğun kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası ve fikir hocasıydı.

Rivayete göre; Osman Gazi'nin bir gün Şeyh Edebali hakkında gördüğü rüyası ile Osmanlı İmparatorluğu müjdelenmiştir.

Osman Gazi, Osmanlı'nın simgesi olan bir çınar ağacının Şeyh Edebali'nin göğsünden çıkıp kendi göğsüne girdiğini görmüştür.

Şeyh Edebali de Osmanlı İmpartorluğu'nu Osman Gazi'ye şöyle müjdelemiştir: