Berat Albayrak'tan sürpriz bir o kadar da manidar ziyaret!

Rivayete göre Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'ye saltanatını müjdeleyen Şeyh Edebali'nin türbesini Berat Albayrak ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Albayrak, yanında Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak da eşlik etti.

Albayrak'ı Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de karşıladı. Sözer'in yanında Bilecik Yeşilay Başkanı Muzaffer Tekelioğlu da yer aldı.

Tekelioğlu, Albayrak ailesini misafir etmek istedi. Berat Albayrak da, "Uzun yolun yolcusuyuz, misafirlerimiz de var. Şeyh Edebali hazretlerini ziyaret etmek istedik" diyerek teklifi geri çevirdi.

Esra Albayrak da Yeşilay gönüllülerine çalışmalarına teşekkür etti.

ŞEYH EDEBALİ SALTANATI BÖYLE MÜJDELEMİŞTİ...

Osmanlı İmpratorluğu'nun fikir babaları arasında gösterilen Şeyh Edebali, imparatorluğun kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası ve fikir hocasıydı.

Rivayete göre; Osman Gazi'nin bir gün Şeyh Edebali hakkında gördüğü rüyası ile Osmanlı İmparatorluğu müjdelenmiştir.

Berat Albayrak beklenen hamlesini yaptı! Herkesin istediği o koltuğun sahibini seçti

Osman Gazi, Osmanlı'nın simgesi olan bir çınar ağacının Şeyh Edebali'nin göğsünden çıkıp kendi göğsüne girdiğini görmüştür.

Şeyh Edebali de Osmanlı İmpartorluğu'nu Osman Gazi'ye şöyle müjdelemiştir:

"Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Bala Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir. "

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

