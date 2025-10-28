Berat Albayrak beklenen hamlesini yaptı! Herkesin istediği o koltuğun sahibini seçti

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’nın başına atandı. T24 Yazarı Tolga Şardan’ın kulis bilgilerine göre bu atamalar, “AKP içindeki ekipler savaşında” Berat Albayrak’ın yeniden güç kazandığı bir dönüm noktasına işaret etti.

BU KOLTUK SON ZAMANLARIN 'EN KIYMETLİSİYMİŞ'

Şardan, durumu şöyle özetledi:

"Asıl mesele de bu zaten. AKP içinde bir süredir yaşandığı ifade edilen ekipler savaşında, kimin öne geçtiğini ‘son zamanların en kıymetlisi’ sıfatıyla bu atama netleştirdi."

AKP'NİN O ALTIN ÇOCUĞU ELENDİ

Cumhurbaşkanlığı nezdinde yürütülen kulislerde, bazı AKP’li siyasetçiler atamanın siyasi olmasını isterken, bürokrasiden isimlerde ısrarcı olanlar da vardı. Erdoğan Ailesi’ne yakınlığıyla bilinen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan öne çıkan adaylardan biriydi. Şardan’ , “Aynı zamanda AKP’nin ‘altın çocuklarından’ sayılan Sayan’ın adı ön plandaydı.” dedi.

HAKAN FİDAN ELENDİ

Bir diğer dikkat çeken aday da Erdoğan sonrası ismi geçen eski MİT Başkanı da olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önerdiği, MİT’te görevli üst düzey bir yöneticiydi.

Ancak tercihte Berat Albayrak faktörü belirleyici oldu. Şardan, “Önal, uzun yıllardır Serhat Albayrak’la birlikte mesaide. Dolaylı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük damadı Berat Albayrak’la da temasta.” diyerek atamada Albayrak etkisine dikkat çekti.

DAMAT ALBAYRAK'IN DEDİĞİ OLDU

Şardan, "Sonuçta, diğer “ağır” adaylar yerine damat Berat Albayrak’ın tercih ettiği isim kararnamede yer aldı." dedi.

Tolga Şardan’a göre Ömer Fatih Sayan’ın dışarda kalmasında son dönemde gündeme gelen sahte diploma ve e-imza skandalları etkili oldu. Bu skandallar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirmesine neden olmuştu.

Şardan, “Patlayan skandallar ve DDK denetimi Siber Güvenlik Başkanlığı’na yapılan atamayı hızlandırdı.” ifadelerini kullandı.

NEDEN BU KOLTUK BU KADAR ÖNEMLİ? İŞTE YANITI

Yeni görevine atanan Ümit Önal’ın, son derece stratejik bir koltuğa oturduğu belirtiliyor. Şardan bu kurumun önemini şöyle vurguladı:

“Yeri gelmişken belirteyim; belki biraz ileri yorum olmakla birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı, dijital kamu yönetiminde çok önemli yere sahip. Ülkedeki neredeyse tüm kurumlarının dijital sistemlerinin kesiştiği yerde SBG var! Tüm kurumların her türlü veri havuzu SGB’de olacak! Bilmem anlatabildim mi bu gücü?”

DAMAT ALBAYRAK BİR ADIM ÖNE GEÇTİ

Bu gelişmeyle birlikte, Şardan, “Önal’ın, Siber Güvenlik Başkanlığı’na atanmasıyla Berat Albayrak, bir adım öne geçti.” yorumunda bulundu.

EBUBEKİR ŞAHİN'İN BAKANLIK BEKLENTİSİ VARMIŞ!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Türk Telekom’un başına getirilmesi de Ankara kulislerinde dikkat çekti. Şahin’in Erdoğan Ailesi’ne yakınlığı biliniyor. Bu yakınlık nedeniyle bir süredir kabinede bakanlık beklentisi vardı. Şardan’a “Şahin, bir süredir kabinede bakanlık bekledi. Hatta bakanlık adresi bile belliydi.”dedi. Ancak kabine değişikliği henüz yapılmadığı için Şahin, Türk Telekom’a kaydırıldı.

Şardan’a göre Şahin’in bakanlık beklentisi bitmedi. Şardan şunları ifade etti:

“Erdoğan’ın kabine değişikliğinde görev vermesi beklenen isimlerin başında yine Şahin var kuşkusuz.”

ALBAYRAK RTÜK'TE DİŞ GEÇİREMEDİ

Şahin’in ayrılmasıyla boşalan RTÜK Başkanlığı için Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen Hasan Davulcu’nun adı geçiyordu. Ancak göreve Mehmet Daniş getirildi.

Şardan, “Berat Albayrak ve çevresinin bu kez geride kaldığının göstergesi” dedi. .