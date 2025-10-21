Naci Ağbal'ı 'ses kaydı' ile bitirmişler! İbrahim Kahveci Emrah Şener'in Berat Albayrak bağlantısını anlattı

Merkez Bankası'na bağlı Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) büyük bir yolsuzluk skandalı patladı.

2023’te düzenlenen “Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi” ile “Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi”nde, 100 milyon liralık bir yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

Merkez Bankası'nın şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener de tutuklandı. Görevi süresince basılan Türk lirası banknotlarında Şener’in imzası yer alıyordu.

Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları

Halk TV’de Ebru Baki’nin moderatörlüğünü yaptığı Para Siyaset programında gazeteci İbrahim Kahveci, Şener ve ekibi hakkında çok çarpıcı bilgiler verdi.

EMRAH ŞENER BERAT ALBAYRAK'IN EKİBİYMİŞ

Kahveci, Şener’in Merkez Bankası’na, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın talebi doğrultusunda atandığını söyledi:

"Emrah Şener ile ilgili Mehmet Şimşek bir tweet atmıştı 2016 yılında. 2016 yılında Murat Çetinkaya Merkez Bankası Merkez Bankası Başkanlığına atanıyor. Murat Uysal Erkan Kilimci ve Emrah Şener de Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına.

Bu bu dört atamanın dördü de Berat Albayrak üzerinden gitmiş. Cumhurbaşkanına direkt bu şey isimleri veren Berat Albayrak üzerine gitmiş. Yani bu ekip Mehmet Şimşek'in değil Berat Albayrağın ekibi. Mehmet Şimşek Bakan ama karışmıyor"

"EMRAH ŞENER AĞBAL'A OPERASYON ÇEKTİ"

Kahveci, Şener’in, 2021’de görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’a “operasyon çeken” bir isim olduğunu iddia etti.

Merkez Bankası 'kart ihalesi' soruşturması: HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın oğlu da tutuklandı

PİYASALARDA 10 MART TESADÜFÜ

Kahveci, 19 Mart 2021’de, Merkez Bankası’nın faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkarmasının ardından, AKP medyasından Yeni Şafak gazetesinin attığı “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetini hatırlattı. Bu manşetin hemen ardından Ağbal’ın görevden alındığını söyledi.

Kahveci ayrıca, Ağbal’ın yerine Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu’nun getirildiğine dikkat çekti.

Kahveci, kamuoyunda daha önce hiç bilinmeyen bir iddiayı paylaştı. Kahveci’nin aktardığına göre, şu anda tutuklu bulunan Emrah Şener, Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısında önceki toplantının ses kaydını aldı.

"ŞENER AĞBAL'IN SES KAYDINI ERDOĞAN'A GÖTÜRDÜ"

İddiaya göre, Naci Ağbal’a ait bu ses kaydı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a ulaştırıldı. Ağbal, bu olayın ve Yeni Şafak gazetesinin manşetinin ardından görevden alındı.

Kahveci şunları ifade etti:

"Hatta bu Yeni Şafak Gazetesi 2021'deydi sanırım, Naci Ağbal'a sen kimin adamısın diye bir manşet atmıştı.

O manşetin öncesinde de para politikası Kurulu toplantısından önce hazırlık toplantısında Naci Ağbal'ın konuşma kayıtlarını Cumhurbaşkanı'na kaydedip ileten de Emrah Şenermiş. Naci Ağbal'ın gitmesine de sebep olan Emrah Şener'miş.

Yani toplamda baktığımız zaman Emrah Şener bir Berat Albayrak ekibi olarak gelmiş ve o ekip olarak bu operasyonları çekiyor ve Naci Ağbal'a da operasyonu çekiyor. Sonra kendisine operasyon çekiliyor

Bu manşetin ardından Naci Ağbal görevden alındı. Ayrıldı. Kavcıoğlu geldi. Kavcıoğlu zaten Yeni Şafak ekonomi yazarıydı. Ama burada verdiğim bilgi şu. Naci Ağbal'ın hakkında biz hepimiz kamuoyu bu manşetten sonra ayrıldığını biliyorduk da niye olduğunu bilmiyorduk. Meğer toplantıda Naci Ağbal'ın ses kaydını alıp Cumhurbaşkanına Emrah Şener getirmiş. Faizlerle ilgili."

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz da mevcut Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a kadarki tüm başkanların birbirleri ile zıt politikalar izlediklerini anımsattı. Saymaz, "Biri faizi yükselttiği için gitti. Biri indirdiği için. Yani öngörülenden fazla yükselttiği için, biri öngörülenden fazla düşürdüğü için gitti" dedi.