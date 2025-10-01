Ankara'dan tüm dengeleri değiştirecek kulis! Erdoğan'ın uğruna herkesi tek kalemde sileceği ismi açıkladı

Yayınlanma:
Gazeteci Hilal Köylü'ye göre, AKP kulislerinde Erdoğan sonrası en güçlü adayın oğlu Bilal Erdoğan olduğu konuşuluyor. Hakan Fidan ve damatların adı geçse de, Köylü'nün aktardığına göre parti içinde “Erdoğan ancak oğluna güvenir” görüşü hâkim.

Gazeteci Hilal Köylü, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ardından AKP'nin başına kimin geçeceğiyle ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Köylü, parti içinden görüştüğü bazı isimlerin değerlendirmelerini şöyle aktardı:

İŞTE ERDOĞAN'IN FAVORİSİ

Köylü, kulislerde bazı kişilerin şu değerlendirmeyi yaptığını aktardı:

  • “Siz işte Hakan Fidan'ı koyun Bilal Erdoğan'ın karşısına. Berat Albayrak'ı koyun damat ya da işte Selçuk Bayraktar'ı koyun. Erdoğan'ın gözü hep Bilal Erdoğan'da olur. Bilal Erdoğan'ın karşısında başka isimler ne damat ne damatlar ne de Hakan Fidan seçenek olamaz. Niye? Çünkü Erdoğan oğluna güvenir anca. Oğlu var işin içinde. Siz Erdoğan'ın ne kadar bu geleneksel bakışını, işte yönetim şeklini anlayamıyorsunuz.”

Köylü, Erdoğan'ın aile ilişkilerine dair şunları da söyledi:

  • “O Erdoğan biliyorsunuz kızı Sümeyye'ye de çok güveniyor ve Bilal Erdoğan'ı da hep Sümeyye'ye emanet ediyor. İşte böyle bir ilişki varken aslında Amerikalı kaynaklarda ‘Berat’a bakın Berat’a. Berat da bu işin içinde’ gibi yorumlarla Ankara kulislerine sızdılar.”

Damat Berat Albayrak'ın yeniden sahneye çıkabileceği iddialarının da gündemde olduğunu vurgulayan Köylü, "Berat Albayrak ne yapıyor? O da ilginç. O mu gelecek yönetime? Ankara'da işte Erdoğan sonrası planlar konuşuldukça konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

"HAKAN FİDAN'I ÇOK ABARTIYORSUNUZ"

Eski MİT Başkanı da olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın isminin de sıkça geçtiğini belirten Köylü AKP içinden gelen bir diğer yorumu şöyle aktardı:

  • “Siz Hakan Fidan'ı çok abartıyorsunuz. Erdoğan çok güveniyor. Evet, ‘benim sır küpüm’ diyor. Yine AK Parti kulislerinden gelen bilgiler bunlar ama Erdoğan ne yapar? Çok da güzel insan harcar, adam harcar.”

Erdoğan’ın geçmişte bazı güçlü isimleri nasıl devre dışı bıraktığını hatırlatan Köylü, kulislerdeki şu değerlendirmeyi de aktardı:

  • “Bakın Binali Yıldırım'a ne oldu? Harcandı, gitti gibi. Bakın Süleyman Soylu'ya, o da böyle parti içinde AK Parti'nin liderliğine soyunabilecek profilde bir kişiydi. Ne oldu? Süleyman Soylu kenara çekildi. Hakan Fidan'ı da kenara çeker diyor AK Parti kulisleri.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

