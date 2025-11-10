Belediye AKP'li olunca herkes suspus... Aziz İhsan Aktaş'a verilen 8 ihaleye soruşturma yok

Türkiye genelinde onlarca belediyeden ihale alan Aziz İhsan Aktaş'ın CHP'li belediyelerden aldığı ihaleler mercek altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" olarak ilan edilen Aktaş'ın ihale aldığı onlarca CHP'li belediyeye operasyon düzenlendi.

"CHP'YE GELİNCE İTİRAFÇI, AKP'YE GELİNCE SUS-PUS"

Belediye Başkanları, Meclis üyeleri dahil yüzlerce tutuklunun bulunduğu soruşturmayla ilgili flaş bir iddia ortaya çıktı.

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre, suç örgütü lideri olduğu iddia edilmesine rağmen etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın, AKP’li Elazığ Belediyesi’nden aldığı 808 milyon TL’lik 8 ihale hakkında tek bir tane işlem yapılmadı.

Daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de grup toplantısında gündeme getirdiği iddiaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı: Adam silah çekti sesini çıkarmadın! İşte iddianamede geçen AKP'li belediyeler...

Rapora göre AKP'li Elazığ Belediyesi, en son 2024'te Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine 539 milyon 915 bin TL'lik araç kiralama ihalesi vermiş.

Resmi bilirkişilerin hazırladıkları raporları 7 Temmuz 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiğini belirten Uludağ, "Aziz İhsan Aktaş'a, Elazığ Belediyesi'nden bu ihaleleri nasıl aldığı soruldu mu? Bilmiyoruz. CHP'ye gelince itirafçı, AKP'ye gelince sus-pus" ifadelerini kullandı.

Bu ifadeden sonra bir tek Çerçioğlu'na dokunmadılar!

Uludağ, çok sayıda CHP'li belediye başkanının ihaleler gerekçe gösterilerek tutuklandığı davada, Elazığ Belediyesi'ne 4 aydır ne bir operasyon yapıldığını ne de dava açıldığına dikkat çekti.