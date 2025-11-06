Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı: Adam silah çekti sesini çıkarmadın! İşte iddianamede geçen AKP'li belediyeler...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında CHP'li Kütahya ve AKP'li Isparta belediyelerinin aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili savcılıklara talimat göndermişti.

Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında yeni gelişme! Kütahya ve Isparta belediyeleri de dahil edildi

Dün Aziz İhsan Aktaş iddianamesi İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. İddinameden yeni detaylar ortaya çıktı. Söz konusu iddianamenin ek klasöründe kendisini, Aziz İhsan Aktaş'ın 'gayri resmi ortağı' olarak nitelendiren İsmail Güven'in Whatsapp konuşmalarına yer verildi.

Son Dakika | Aziz ihsan Aktaş iddianamesi kabul edildi

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN GİZLİ ORTAĞI: SİLAH ÇEKTİ SESİNİ ÇIKARMADIN

Aziz İhsan Aktaş'ın 'gayri resmi ortağı' olarak nitelendiren İsmail Güven ile Aktaş'ın gizli ortağı Akın Baki Nugay'ın mesajlarında Güven'in, "İhsan yüzüne yüz kere söyledi cevap bile veremedin, bizim ağırlığımız bellidir, adam sana her türlü hakareti küfürü etti sesini çıkarmadın, silah çekti sesini çıkarmadın ilk günden bugüne bize hesap veremedin..." mesajı dikkat çekti.

İddianamede 'Silah çekti sesini çıkarmadın' ifadeleri

AKTAŞ'IN ŞİRKETİ AKP'Lİ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NDEN DE İHALE ALMIŞ

Aziz İhsan Aktaş’a ait şirketler arasında olan Bilgenay Temizlik Hizmetleri şirketinin Bahçelievler Belediyesi’nden ihale aldığı iddianamede detaylı olarak görülüyor.

Bahçelievler Belediyesi’nin adı ilk olarak İçişleri Bakan Yardımcısı’nın kardeşi Ahmet Aktaş’ın savcılık ifadesinde geçiyor. Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Aktaş’a Aziz İhsan Aktaş’ın firmasının Bahçelievler Belediyesi’nden ifade aldığı belirtiliyor.

Ümit Gözütok'un ifadesinde Bahçelievler Belediyesi'nden araç kiralama ihalesi aldığını beyan ediyor

Esenyurt Belediyesi soruşturmasında tutuklanan Bilgenay firmasının yöneticisi Ümit Gözütok da ifadesinde çalıştığı belediyelerin arasında Bahçelievler Belediyesi’nden bahsediyor.

Bahçelievler Belediyesi'nin ihalesi

Bahçelievler Belediyesi’nin 2024 yılının ağustos ayında yaptığı ihalenin detayları ise şöyle; Bahçelievler Belediyesi’nin yaptığı ihaleye 34 firma katılıyor, 8 firma teklif verirken Bilgenay firmasının da arasında olduğu sadece 2 firmanın teklifi geçerli sayılırken Aziz İhsan Aktaş’ın şirketi Bilgenay Bahçelievler Belediyesi’nin temizlik işlerinde kullanılacak araçların ihalesini kazanıyor.

İhale verilen şirket Aktaş'ın şirketi

AKP'Lİ BELEDİYELER İLE İŞ YAPILDIĞI DA SAVCILIK DOSYASINDA

578 sayfalık Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Aktaş’a ait şirketlerinin AKP'li belediyelerden ihale aldığı şüphelilerin ifadelerinde kendi beyanlarıyla savcılık kayıtlarına girmiş.

Baki Nugay savcılık ifadesinde hangi AKP'li belediyeler ile iş yapıldığını açıklıyor

Baki Nugay 16 Haziran tarihli savcılık ifadesinde Elazığ ve Haliliye Belediyeleri ile iş yaptığını söylüyor. Savcılık dosyasına giren bir başka belgede ise Vekontek şirketinin Şanlıurfa Belediyesi ile çalıştığı belirtiliyor.