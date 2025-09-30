Bakanlık okullardaki temizlik krizini çözemedi! Murat Kurum 300 robotla devreye girdi

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in politikaları nedeniyle geçen sene temizlik krizi patladı. Tasarruf tedbirleri genelgesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı okullara hafta üç gün temizlik personeli göndermeye başladı. CHP'li belediyeler devreye girip temizlik yapmaya başlasa da bazı okul müdürlerini bu temizliği de kabul etmedi.

Bu sene de benzer temizlik krizi patladı. Okullar açılmadan önce bu sefer öğretmenler harekete geçti. Öğretmenler ellerine faraşı süpürgeyi kapıp köşe bucak okullarını temizledi.

İktidar medyası da okullara altı ay çalışacak 70 bin temizlik personeli alınacağı haberleştirmiş fakat okullarda öğretmenlerin temizlik görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü.

CHP'li belediyelerin okulları temizlemesine izin vermedi: Temizlik olmadan yeni yıla nasıl hazırladınız?

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve onun liyakatsiz kadroları, okulları dahi temizlemeyi başaramıyor" diyerek CHP'li Suat Özçağdaş da 1 Eylül'de, yaptığı açıklamada söz konusu 70 bin geçici çalışanının okullarda görünmediğini ifade etmişti.

Yoğun nüfus, kalabalık sınıflar ve kenttin ağır koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın çözemediği temizlik krizi için Murat Kurum'un başında olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi.

Öğretmenler isyanda! Okullarda ne temizlik ne güvenlik var

"ÇEVRE BAKANLIĞI'NIN VERDİĞİ FİNANSMANLA"

İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık İstanbul İstişare Toplantısı'nda şu açıklamayı yaptı: